Заботясь о здоровье

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией верующих просят остаться дома и не посещать в Қадір түні мечети.

Об этом в ходе пресс-конференции в Информационном центре ВКО сказал уполномоченный имам ДУМК по Усть-Каменогорскому региону, главный имам областной мечети Ермек кажы Мукатай.

Он отметил, что страна уже более года находится в условиях ограничительных мер. К сожалению, Усть-Каменогорск продолжает пребывать в «красной» зоне, и в текущий период традиционных массовых мероприятий, посвящённых проведению Қадыр түні, в мечети не будет. Поэтому всем жителям региона рекомендовано по возможности проводить их у себя дома, с соблюдением мер безопасности.

– Также мы призываем соблюдать карантинные меры при проведении Айта, поскольку людям нужно позаботиться о своём здоровье и своих близких, – сообщил имам.

Вместе с тем, по словам Ермека кажы Мукатай, теперь в мечети прихожанам разрешено проведение коллективной молитвы (жума намаз). При этом молитва будет совершаться на улице на территории мечети, с соблюдением всех карантинных мер.

Напомним, в одну из последних ночей месяца Рамазан отмечается «Лейлат-аль-Кадр», или иначе «Ночь предопределения» – по-казахски «Қадір түні». Большинство мусульман в эту ночь приходят в мечеть и читают Коран. В Ночь предопределения принято также просить прощения у Аллаха за совершённые грехи. Считается, что намаз, совершённый в эту ночь, особенно ценен, поскольку месяц Рамазан – лучший месяц года, а Ночь предопределения – лучшая из ночей этого месяца.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников