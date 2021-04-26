Заботясь о людях, продлеваем жизнь селу

Предприниматели из Оркенского сельского округа Аягозского района – пример социально ответственного бизнеса. Они не только дают работу землякам, но и делают всё возможное для улучшения жизни на селе.

На сегодняшний день здесь работают 35 крестьянских хозяйств. Для поддержки их развития государством создаются все условия. Фермеры в свою очередь помогают решать насущные проблемы – ремонт и зимнее содержание дорог, оказание помощи малоимущим односельчанам и так далее.

В крестьянском хозяйстве «Бак-Даулет», которым руководят супруги Мукушевы, – более пятисот лошадей, свыше двух тысяч овец, около двухсот коров. Кроме того, Даулет и Бану являются владельцами продуктового магазина и кафе. Благодаря их деятельности десятки сельчан имеют возможность трудиться, получать стабильный доход.

КХ «Бак-Даулет» ежегодно получает субсидии, предоставляемые государством. Через «КазАгроФинанс» приобретает в лизинг новую технику.

– Площадь земель нашего сельского округа – свыше 470 тысяч га, – рассказывает аким Оркенского сельского округа Галымжан Акылжанов, – из них сенокосных угодий – 4 831 га, пастбищ – 337 476 га. Недавно у нас была подключена мобильная связь. Сельчане не испытывают дефицита питьевой воды, постепенно решаются другие проблемные вопросы. Так что есть все условия для развития животноводства и достойной жизни сельчан.

Кстати, полвека назад эти края славились производимым мясом и шерстью белых овец. В совхозе содержалось более 60 тысяч голов овец, 500 – крупного рогатого скота, 400 голов лошадей, действовали откормочные комплексы на 10 тысяч голов.

И сегодня для большинства местных жителей животноводство является главным фактором развития. Труженики села с честью преодолевают трудности, а также понимают, что, заботясь о людях, они продлевают жизнь родному селу.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район