Престижная премия

Тимур Виситаев, глава КХ «Виситаев» из Весёловского сельского округа, занял третье место в республиканском конкурсе социальной ответственности бизнеса «Парыз».

Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Астане. В мероприятии, прошедшем в конгресс-центре ЭКСПО, приняли участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, депутаты Парламента РК, руководители центральных государственных органов и предприятий республики.

Ежегодный конкурс включает четыре номинации: «Лучшее социально ответственное предприятие», «Лучшее предприятие в области охраны труда», «Лучший коллективный договор» и «За вклад в экологию», по которым определяются обладатели первых, вторых и третьих мест в категориях «Субъект крупного предпринимательства» и «Субъект малого и среднего предпринимательства».

В этом году заявки на участие подали 479 организаций, из которых 178 – субъекты крупного предпринимательства, 301 – малого и среднего.

В номинации «Лучшее социально-ответственное предприятие» участвовали 238 участников. В итоге были выбраны лучшие, одним из которых стал глава крестьянского хозяйства «Виситаев» из Восточно-Казахстанской области.

Победителям конкурса были вручены соответствующие дипломы и отличительные знаки (статуэтки). Также лауреаты получают право использования эмблемы конкурса в рекламных целях в течение трёх лет после присуждения этого звания.

– Очень горд получить столь престижную премию из рук Президента страны, – говорит Тимур Виситаев. – К слову, Касым-Жомарт Токаев в своей приветственной речи отметил, что в этом году свыше шести тысяч предпринимателей освобождены от незаконных штрафов на общую сумму около 700 млн тенге, отменено 1200 незаконно наложенных запретительно-ограничительных мер. Важно, что за неправомерные действия в отношении предпринимателя наказаны должностные лица. На мой взгляд, это крайне важно. Как сказал Глава государства, «рыночная конкуренция, защита прав потребителей, налоговая честность должны стать неотъемлемым условием ведения бизнеса в нашей стране».

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Т. Виситаева

Глубоковский район