Дыхательная достаточность

Новые аппараты искусственной вентиляции лёгких для больниц Усть-Каменогорска закупил «Казцинк».

Крупнейшая металлургическая компания региона продолжает поддержку медицинских учреждений в период пандемии коронавирусной инфекции. Так, для больниц областного центра приобретены четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких. Медицинское оборудование поступило в Восточно-Казахстанскую областную больницу, областной специализированный медицинский центр, Центр матери и ребёнка и городскую больницу № 4.

Несмотря на то, что наметился общий спад распространения COVID-19, ситуация остаётся напряжённой. По словам специалистов, течение заболевания характеризуется стремительностью и молниеносным поражением лёгких. При поступлении в стационары многие пациенты нуждаются в экстренном подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

– В нашем регионе количество регистрируемых заболевших становится меньше, – отметил исполнительный директор по административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – Однако нагрузка на систему здравоохранения не снижается. Больные поступают в стационары в тяжёлом состоянии. Мы приняли решение приобрести по одному аппарату искусственной вентиляции лёгких каждому медицинскому учреждению областного центра, где есть ковидные отделения.

Стоит отметить, что для пациентов, у которых заболевание протекает в тяжёлой форме (они не могут самостоятельно дышать) аппарат искусственной вентиляции лёгких – как спасательный круг. Своевременное подключение к оборудованию, которое берёт на себя функции дыхательной системы человека, увеличивает шансы на выживание и благополучное выздоровление больного.

– Мы признательны «Казцинку» за оказанную помощь в приобретении аппаратов искусственной вентиляции лёгких, – сказал главный врач Восточно-Казахстанской областной больницы Тимур Жигитаев. – Хочу отметить, что это не первая благотворительная акция со стороны компании. Как до пандемии, так и сейчас металлурги на постоянной основе поддерживают медицинские учреждения. Сейчас, когда большая часть наших сил направлена на борьбу с коронавирусной инфекцией, это особенно важно.

Добавим, что с начала пандемии «Казцинк» выделил более шести миллиардов тенге на поддержку системы здравоохранения. За 20 лет новое оборудование от компании получили около 600 медицинских учреждений республики.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью ТОО «Казцинк»