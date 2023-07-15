В Усть-Каменогорске открылся пункт помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Все нуждающиеся могут получить здесь материальную, психологическую и юридическую поддержку.

Инициатором открытия офиса, который расположился по адресу: бульвар Гагарина, 20, стало волонтёрское движение «Творим добро вместе».

На протяжении шести лет команда неравнодушных горожан помогает нуждающимся. Они приобретают продукты, дрова, уголь, восстанавливают документы, наводят порядок в домах одиноких людей, устраивают детские акции и различные тематические мероприятия.

В прошлом году движение было официально зарегистрировано как общественный фонд. А на днях открылся его дополнительный пункт помощи для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Помещение для нового филиала выделила администрация города. Затраты на ремонтные работы, приобретение мебели и оргтехники взял на себя «Казцинк».

– Здесь будет оказываться экстренная помощь всем нуждающимся: многодетным и малоимущим семьям, одиноким пожилым людям, матерям и отцам, воспитывающим детей в одиночку, – рассказала руководитель общественного фонда волонтёрского движения «Творим добро вместе» Татьяна Беркман. – Спасибо компании «Казцинк», она помогла сделать ремонт, закупить необходимую мебель и технику. Без поддержки мы бы не справились.

Пункт предназначен для распределения помощи жителям региона. Также специалисты на добровольной основе будут оказывать психологическую и юридическую поддержку. Ведь, как поделились волонтёры, часто люди обращаются к ним, потому что не знают своих прав, и им нужно юридическое сопровождение. Порой, с человеком надо просто поговорить, дать понять, что он не один на один со своей проблемой. Когда они чувствуют поддержку, у них вырастают крылья. Многие потом сами становятся волонтёрами и помогают землякам.

– Открытие дополнительного пункта помощи фонда – ещё один шаг на пути к расширению социальных возможностей для нуждающихся, – подчеркнул исполнительный директор по административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – Казцинковцы всегда поддерживают социальные проекты, особенно те, где оказывается реальная, каждодневная помощь. Уверен, бесплатные консультации психологов и юристов сделают филиал именно тем местом, где оказавшиеся в сложной жизненной ситуации люди смогут обрести надежду.

Отметим, что помочь нуждающимся может каждый. По адресу: ул. Карбышева, 54, ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 9:00 до 17:00, открыт отдел, где ведётся приём одежды, обуви, продуктов питания и средств личной гигиены.

Татьяна Кравченко