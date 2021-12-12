Валеошка и все, все, все

В Восточно-Казахстанской области состоялась презентация первого в стране экологического сериала для детей «В гостях у Валеошки».

Инициатором и спонсором проекта выступила крупнейшая металлургическая компания региона «Казцинк». Совместно с областной валеологической специализированной школой-комплексом для одарённых детей они создали цикл обучающих видеороликов по экологии для дошкольников и учеников начальных классов «В гостях у Валеошки, или Приключения в стране Эколандии».

– Через сериал мы поставили задачу показать, что в сохранении природы важна роль абсолютно каждого человека, – отметил исполнительный директор по административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – От того, как мы будем относиться к окружающему миру, зависит будущее, в котором будут жить наши дети. Отрадно, что ребята поддержали идею, воплотили замысел в жизнь. Надеюсь, что сериал позволит взглянуть на окружающий мир по-другому. Ведь экология – это про всех нас, это касается каждого.

Роли актёров на себя примерили ученики валеологической школы. На протяжении десяти выпусков они рассказывают, что такое окружающая среда, почему необходимо её беречь от загрязнения, как на природу влияет человек. Верным помощником в путешествии по Эколандии стал главный герой фильма – Валеошка.

– В экосериале поднимаются актуальные вопросы – загрязнение воздуха, почвы, воды, – поделилась директор валеологической специализированной школы-комплекса для одарённых детей Наталья Ахаева. – Перед нами стояла задача – раскрыть сложные экологические темы простым языком, с учётом возрастных особенностей. Помимо теории дети приобретут практические навыки, которыми должен владеть ребёнок дошкольного и младшего школьного возраста.

Стоит отметить, что видеоконтент будет интегрирован в образовательное пространство. Также он послужит хорошим подспорьем для домашнего изучения. В фильм включены титры на казахском языке, это даёт возможность для большего охвата аудитории.

– Мы благодарны металлургам за столь необычный и полезный проект, – отметила руководитель Управления образования Восточно-Казахстанской области Сайрангуль Жумадилова. – Действительно, развитие экологического образования сегодня крайне важно, но порой не хватает хороших, ярких методических пособий. А столь увлекательный видеосериал, уверена, придётся по вкусу и ученикам, и их родителям.

Добавим, первые серии уже транслируются на YouTube-канале «Валеошка», остальные выпуски будут размещены в течение двух месяцев.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью ТОО «Казцинк»