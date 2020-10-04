Забота о ветеранах  

Бескарагайцы поздравили ветеранов с Международным днём пожилых людей.

В честь этого праздника и 25-летия органов гражданской защиты сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям Бескарагайского района поздравили ветеранов.

Так, пенсионер пожарной службы Георгий Пасько получил нагрудный знак «Ветеран Казахстана» от председателя Совета ветеранской организации ДЧС ВКО.

Его служба и сейчас служит ярким примером для подражания. Ветеран Георгий Пасько остаётся для действующих сотрудников профессиональным ориентиром и нравственной опорой.

От имени всего личного состава прозвучали пожелания крепкого здоровья, благополучия на долгие годы, бодрости духа и оптимизма. Высокий профессионализм ветеранов района вдохновляет новое поколение специалистов этой важной отрасли.

Ева Ким

Бескарагайский район