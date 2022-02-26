За плечами без малого век

Участник Великой Отечественной войны Павел Еремеевич Стрехо отметил 96-й день своего рождения.

Ветеран принадлежит к легендарному поколению победителей и созидателей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания военного времени, восстановили страну, создали тот фундамент, который служит нам и сегодня.

За плечами Павла Еремеевича большая жизнь, которая для всех нас – пример доблестного ратного и трудового пути.

Родился будущий защитник Родины 23 февраля 1926 года в посёлке Рождественка Маркакольского района. В многодетной семье крестьян было восемь детей. Окончив четыре класса, 10-летний Павел устроился разнорабочим в колхоз «Свобода Востока», где трудился, пока не пришла страшная весть о войне. Павлу Еремеевичу тогда было 15 лет.

Отец семейства ушёл на фронт в 1941 году. Мать с несовершеннолетними детьми осталась одна и работала разнорабочей в колхозе. На фронт Павел отправился в 1943 году, как только ему исполнилось семнадцать лет.

Учебную подготовку проходил в Аягозе, в школе младших командиров. Не дав новобранцам доучиться, школу расформировали и отправили всех на фронт.

Павел попал на Белорусский фронт автоматчиком. В одном из боёв был ранен. После непродолжительного лечения в госпитале – вновь на поле боя. Фронт продвигался всё дальше, оставляя на полях жестоких сражений множество могил советских солдат.

Ветеран рассказывает, что на войне всякое бывало: спали в окопах, в землянках, питались военным пайком или готовили еду в походной кухне. В зимние трескучие морозы получали перед боем сто граммов водки, чтобы не замёрзнуть. Мылись и стирали одежду там, где была вода.

Сражение за Кёнигсберг стало одним из самых кровопролитных столкновений Великой Отечественной войны. 9 апреля 1945 года город заняли советские войска, 17 октября 1945 года он был передан Советскому Союзу. В 1946 году Кёнигсберг получил новое название – Калининград.

– Помню, вышел на опушку леса, в котором стоял миномёт, и увидел, навстречу бежит солдат и кричит, что война закончилась. Это было 8 мая 1945 года. Нашей радости не было предела, – со слезами на глазах вспоминает ветеран.

За проявленный героизм в боях против фашистких захватчиков Павел Стрехо был награждён орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны І степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», медалью Жукова, юбилейными медалями.

Вернувшись в родной посёлок, фронтовик устроился электриком на животноводческий комплекс. Создал семью. С супругой Ниной Емельяновной воспитали пятерых детей. Позднее перевёлся в механики, оттуда и ушёл на пенсию. В 1998 году П. Е. Стрехо переехал в село Весёловка.

По натуре Павел Еремеевич очень общительный, по мере сил участвует в ветеранском движении, частый гость в школе: рассказывает учащимся о том, что пришлось повидать и пережить людям его поколения.

Самое главное счастье, по его словам, – знать, что дети и внуки живут под мирным небом.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Глубоковского района

Глубоковский район