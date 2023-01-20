Путь длиною в жизнь…

Амангельды Нигмеджанов прошёл путь от простого шофёра и рыбака до руководителя, поднимал рыбную отрасль в нашем регионе. В январе этого года он отметил 80-летний юбилей.

Амангельды Сыдыкович родился в небольшом селе Тополев Мыс Тарбагатайского района 14 января 1943 года. Сегодня этого населённого пункта уже нет – он остался под водами озера Зайсан.

ИСТОКИ ТРУДОЛЮБИЯ

Семья у мальчика была простая. Отец Сыдык, как и многие сельчане, занимался рыбным промыслом. Мама с редким именем Лиман трудилась в пимокатной артели инвалидов (катали валенки). Затем – на бахчах. Когда заболела, занималась ведением домашнего хозяйства и воспитанием двоих детей. У Амангельды Нигмеджанова была старшая сестра Нуркамал.

С раннего детства детям прививали любовь к Родине, труду, уважение к старшим и другие общечеловеческие ценности. Незыблемые основы, заложенные в семье, стали главными принципами и во взрослой жизни.

В 1960 году герой повествования окончил десять классов местной школы. Забегая вперёд, отметим, что именно в школьные годы мальчик полюбил рыбалку и игру в бильярд, во взрослой жизни, и особенно после выхода на заслуженный отдых, они стали его хобби.

Амангельды прошёл шестимесячные водительские курсы в посёлке Приозёрный (сейчас – Тугыл). Получив востребованную специальность, устроился на работу в районную автобазу. Затем трудился шофёром на предприятии «Зайсанрыбпром».

Вскоре парню пришла повестка. Он отправился в военкомат, а там приятный сюрприз – повезло служить не просто в обычной воинской части, а в ГСВГ. Эти магические буквы тогда манили многих ребят – Группа советских войск в Германии. Сначала он был танкистом, потом водителем санитарной машины, а затем пересел в водительское «кресло» боевой машины ЗИЛ-150.

Амангельды Нигмеджанов демобилизовался в 1966 году. Немного отдохнул, но поскольку долго без дела сидеть он не привык, начал работать рыбаком, затем водителем на тягаче в уже знакомом объединении «Зайсанрыбпром».

Водить машину – это одно, а вот переделывать и усовершенствовать её – уже совсем другое дело. Однажды у молодого водителя зародилась мысль самому собрать машину с рамой из старых автомобилей. А уж если Амангельды Сыдыкович что задумал, то отступать не в его правилах. В результате он создал своего «железного коня» и возил на нём рыбу в город.

В 1967 году по совету родственника поступил в Строительно-дорожный институт (сейчас – ВКТУ имени Д. Серикбаева). Свой выбор остановил на автомобильно-транспортном факультете, откуда выпускали инженеров-механиков по ремонту и эксплуатации автомобилей.

ТРУДОВЫЕ СТУПЕНИ

После окончания института по направлению выпускник поехал работать в Аксуатский район Семипалатинской области (ныне – область Абай) автомехаником. По приезде оказалось, что у местной конторы уже есть свой механик. Поэтому Амангельды вернулся в родной Тугыл, где устроился главным инженером на местное предприятие. Затем стал начальником недавно открывшегося производственно-технического отдела. Пожалуй, это стало первой ступенью на профессиональном пути. Два года там проработал молодой руководитель, и в 1978 году его назначили главным инженером.

В 1982 году наступили перемены. Управление перевели в Усть-Каменогорск, а сам рыбзавод остался в посёлке, и наш герой тоже решил остаться. Позже ему предложили должность заместителя председателя райисполкома. Амангельды Сыдыкович согласился и вместе с семьёй переехал в село Акжар.

Особенность Амангельды Нигмеджанова – трудиться не покладая рук, чтобы и пользу принести, и план выполнить, а то и перевыполнить. И ещё одно качество было с молодых лет – изобретать и открывать, постоянно совершенствовать всё вокруг. Столь увлечённого своим делом и открытого всему новому человека нельзя было не заметить. Однажды ему позвонил министр рыбного хозяйства и предложил должность генерального директора управления «Зайсанбалык», которое находилось в Усть-Каменогорске. Здесь он проработал три с половиной года.

Рассказывая про свою жизнь, Амангельды Сыдыкович вспомнил один примечательный факт: когда стал директором, то в самом первом квартале его трудовой коллектив сделал фантастический прыжок в показателях, а именно перевыполнил нормы на целых 162 процента. Это стало мощным достижением по тем временам. Нигмеджанов получил Почётную грамоту на уровне целой страны. Помимо грамоты работники получили премию на весь коллектив.

В 1988 году передал бразды правления преемнику и перешёл на другую должность, став директором филиала отделения снабжения и сбыта. Затем Амангельды Сыдыкович трудился заместителем директора в Национальном центре стандартизации и сертификации, откуда в 2006 году вышел на пенсию.

В СОЗВЕЗДИИ ТРЁХ ПОКОЛЕНИЙ

Есть мнение, что жизнь каждого из нас должна состоять минимум из трёх компонентов: семья, работа и досуг. У Амангельды Нигмеджанова в этом плане всё на пять. С будущей женой Калимой он познакомился в студенческие годы. У них трое детей: две дочери и сын, которые подарили дедушке и бабушке десять внуков и внучек.

Когда Амангельды Сыдыкович вышел на заслуженный отдых, появилось больше времени для любимых занятий. Он с друзьями ездит на охоту и рыбалку. Потом делится с родными интересными историями. Как говорит Амангельды Нигмеджанов, про охоту и рыбалку можно рассказывать бесконечно, ведь это отдельный увлекательный мир.

Герой нашего повествования любит путешествовать. Со своей супругой они побывали не в одной стране.

Любовь к литературе, особенно отечественной, пришла со школы. А ещё со школьных лет юный Амангельды любил играть в бильярд. В памяти осталось то, что в школьном здании стоял скромный маленький бильярдный стол со стальными шариками, и вокруг него вечно толпились и шумели мальчишки, познавая заморскую игру. Любовь к этому занятию осталась на всю жизнь.

На этой ноте мы и закончим наш рассказ о труженике, который прошёл нелёгкий путь, но сумел сохранить в себе лучшие человеческие качества. Думается, про таких людей нужно рассказывать, чтобы наша молодёжь видела настоящие живые образцы трудового подвига и брала пример со своих дедушек и бабушек.

Александра Исаева