Тур для активных пенсионеров

Пенсионеры из Жарминского района махнули рукой на возраст и отправились в путешествие по Восточному Казахстану.

Для жарминцев категории 65+ их возраст – в радость. Они активно принимают участие в социальной жизни родного района, занимаются творчеством, путешествуют.

Этим летом, например, двадцать пенсионеров из посёлка Ауэзов, младшим из которых за 65 лет, а старшим – за 80, побывали в поездке по сакральным местам Восточного Казахстана и вернулись, переполненные впечатлениями. Путешественники посетили историко-культурный комплекс «Жидебай» на родине Абая, окунулись в лечебную воду в священной пещере Коныр-Аулие.

Комфортабельный автобус для поездки предоставило руководство Бакырчикского горнодобывающего предприятия.

– Активисты поселкового совета ветеранов и сами не промах – собираясь в дорогу, они продумали, как организовать медицинскую помощь, если она понадобится. Её готовы были оказать медсёстры на пенсии Мариям Узбекханова и Рауия Муканова. В группе были люди с особенностями здоровья, поэтому присутствие медработников вселяло спокойствие, – рассказали в пресс-службе БГП.

Совет ветеранов посёлка Ауэзов под председательством Елеусиз Жангубековой организовывает подобные поездки на постоянной основе. Желающих достаточно – в посёлке проживают 425 пенсионеров.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено пресс-службой БГП

Жарминский район