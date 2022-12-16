Не за награды, а на совесть

Эти строки – жизненное кредо ветерана органов прокуратуры Рашида Жандабекова, который много лет посвятил этой нелёгкой работе. В нынешнем году он отмечает своё 70-летие.

Распутывание загадочных преступлений, поимка опасных преступников, тайны следствия… В сознании большинства людей профессия следователя окутана ореолом таинственности и романтики. Однако в реальной жизни она нелёгкая и опасная. Правда, её представители предпочитают о сложностях не говорить, отшучиваясь, что у них такая же работа, как и у всех…

ПОСТАВИЛ ЦЕЛЬ – ДОБЕЙСЯ

Рашид Акзамович родился 17 декабря 1952 года в Петропавловске Северо-Казахстанской области в семье рабочих. Когда ему было девять лет, от болезни умер отец. Мать второй раз вышла замуж, и семья переехала по месту жительства отчима.

Окончив школу, юноша решил поступить в Высшую школу Министерства внутренних дел в Караганде. Однако не прошёл комиссию, подвело зрение – уже тогда он ходил в очках.

Год работал в совхозе в родном селе, а на следующий его призвали на действительную военную службу в армию. Отслужив, вновь решил испытать судьбу и поступить в Свердловский юридический институт. Однако не хватило нескольких документов, и времени, чтобы собрать их, не было. Но это был бы не Рашид Жандабеков, если бы отступился от своей цели. Юноша устроился на работу в строительную организацию и пошёл на подготовительные курсы.

Через год он всё-таки поступил на юридический факультет института, а ещё через четыре получил диплом о высшем образовании.

По окончании института было много приглашений на работу, но Рашид принял решение работать в Казахстане. И в августе 1978 года он приехал в Усть-Каменогорск. Первым местом работы молодого специалиста стала прокуратура Глубоковского района. Здесь он начал свой трудовой путь с должности стажёра. С благодарностью ветеран вспоминает своих наставников – прокурора Глубоковского района Х. Бегадилова и прокурора Ульбинского района города Усть-Каменогорска В. Лысенко.

В апреле 1984 года героя повествования перевели на должность старшего следователя прокуратуры Восточно-Казахстанской области, а ещё через три года – на должность следователя по особо важным делам облпрокуратуры, тем самым отметив его заслуги по достоинству.

В его практике было немало запутанных и сложных дел. Раскрыть их помогали личные качества Рашида Акзамовича – в своей работе он любил дойти до самой сути, кропотливо изучая все детали происшествия, выстраивал логическую цепочку. Благодаря «зацепке» следователю удавалось раскрывать различные преступления.

Работая следователем прокуратуры области, занимался расследованием должностных и хозяйственных преступлений.

Одним из крупнейших было так называемое «хлопковое дело» – серия уголовных дел об экономических и коррупционных злоупотреблениях, выявленных в Узбекской ССР. Расследование было поручено следственной группе Генеральной прокуратуры СССР, в состав которой включили Рашида Жандабекова. Результатом расследования стало 800 уголовных дел.

Затем в разные годы он занимал должности прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях области, прокурора Октябрьского района Усть-Каменогорска, а после объединения районов – прокурора Усть-Каменогорска, заместителя прокурора ВКО – начальника Центра правовой статистики и информации при прокуратуре области, начальника ЦПСИ по ВКО.

После образования Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК его назначили начальником управления Комитета по ВКО. В 2009 году Рашид Акзамович вышел на пенсию по выслуге лет.

Однако праздность была чужда его характеру, и он продолжил работать директором усть-каменогорского филиала одной из охранных фирм. Лишь в 2017 году вышел на заслуженный отдых.

ГЛАВНОЕ – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

«За время работы в органах прокуратуры Жандабеков Р. А. проявил себя грамотным и квалифицированным руководителем, умело сочетает теоретические знания с опытом практической работы. Его отличает профессионализм и ответственность за порученное дело. Обладает хорошими организаторскими способностями», – выдержка из характеристики кратко, но точно, как говорят в правоохранительных органах, по существу, описывает профессиональные навыки Рашида Жандабекова.

Как подтверждение – многочисленные награды. Так, за участие в расследовании громкого дела о серийном убийце и маньяке в 1986–1987 годах был поощрён Генеральным прокурором Союза ССР. Широкую огласку дело получило в 2016 году, когда Леонид Каневский снял документальный фильм о кашетинском маньяке «Следствие вели… с Леонидом Каневским. Рогоносец».

За годы работы Рашид Жандабеков не раз поощрялся Генеральным прокурором Республики Казахстан, прокурором Восточно-Казахстанской области и акимом области. В 1995 году ему вручили знак «Почётный работник Прокуратуры РК». К 10-летию органов прокуратуры РК – наручные часы. В 2000 году занимавший тогда пост акима ВКО Виталий Метте наградил Рашида Жандабекова грамотой и карманными часами с памятной надписью.

Также за вклад в укрепление законности и правопорядка он награждён медалями «Мінсіз қызметі үшін», «Прокуратура ардагері» и юбилейными медалями органов прокуратуры.

Однако, как отмечает ветеран, он работал не за награды, а на совесть. Золотое правило работы следователя – необходимо оставаться беспристрастным и в своём деле руководствоваться сводом законов. При этом в любой ситуации нужно оставаться человеком. Это личная миссия каждого сотрудника правоохранительных органов, и герой повествования доказал, что она выполнима.

– С Рашидом Акзамовичем познакомился в 1982 году, – поделился друг, экс-заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов. – За это время мы подружились. Благодарен судьбе, что она свела меня с этим человеком. Он всегда готов прийти на помощь, неважно, по работе или в какой-нибудь жизненной ситуации. К нему, как к опытному наставнику, тянулись молодые сотрудники. Он пользуется авторитетом не только среди работников прокуратуры, но и в целом правоохранительных органов. Многие подчинённые, работавшие под руководством Рашида Жандабекова, вспоминают его с благодарностью. Дома он любящий муж, заботливый отец и дед. Его трепетное отношение к семье вызывает уважение и является достойным примером для подрастающего поколения. В преддверии юбилея хочется пожелать ему крепкого здоровья, бодрости и оптимизма.

Рахимбек Мамырбаев, Адильхан Асет, Джаксылык Байтукбаев, Хаким Кушкалиев – в разные годы, занимавшие должность прокурора Восточно-Казахстанской области, Бахытжан Кенжебеков, Ельгельды Сахариев, Александр Белянин, Василий Олейник, Бахтагуль Жангудеева и многие другие отмечают честность, целеустремлённость, высокий профессионализм и глубокую порядочность Рашида Акзамовича.

ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

У Рашида Жандабекова большая и дружная семья. Со своей супругой Ольгой они живут вместе более сорока лет. Ольга Васильевна окончила историко-архивный факультет Уральского государственного университета. По распределению была направлена в Восточно-Казахстанский областной государственный архив. С 2002 года возглавляет ведомственный архив одного из промышленных предприятий Усть-Каменогорска.

«Он стал для меня примером для подражания», – обычно так говорят о человеке, повлиявшем на выбор профессионального пути. Не исключение и семья Жандабековых. Сыновья Рашида Акзамовича, Сергей и Марат, пошли по стопам отца – связали свою жизнь с юриспруденцией.

О трудностях, испытаниях и опасностях в работе тех, кто стоит на страже правопорядка, они знали не понаслышке. С раннего детства отец рассказывал, каким должен быть настоящий офицер. Ребята, всегда с любопытством разглядывавшие строгое обмундирование отца, представляли, как вырастут и тоже будут ловить преступников. Детские мечты воплотились в жизнь. Забегая вперёд, отметим, что своих вторых половинок они встретили благодаря службе…

Старший сын, Сергей, получив высшее юридическое образование, начал свою карьеру с должности следователя. Сейчас он трудится заместителем начальника Ульбинского отдела полиции Усть-Каменогорска, имеет звание подполковник.

Кстати, его жена Юлия также более десяти лет проработала следователем. Сейчас она заместитель начальника отдела миграции Управления внутренних дел города Усть-Каменогорска. Имеет звание подполковник. Они воспитывают дочь Настю.

Профессиональную династию семьи продолжил и младший сын, Марат. По окончании юридического высшего учебного заведения он четыре года трудился помощником прокурора города Усть-Каменогорска. Затем ушёл в юриспруденцию – работал на крупных предприятиях областного центра. Сейчас Марат возглавляет юридический отдел одной из крупных компаний Астаны.

Его жена Алия свой профессиональный путь начинала с должности технического работника в органах прокуратуры. Получив высшее юридическое образование, трудилась помощником прокурора города, области. На сегодняшний день она работает в аппарате Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. У Марата с Алиёй растут трое детей. Одного из сыновей они назвали в честь дедушки – Рашидом.

…Когда члены семьи собираются вместе за большим дастарханом, стараются меньше говорить о работе. Иной раз всё же проскользнёт шутка на профессиональную тему, понятная каждому. Жандабековы улыбаются: «Ну а что сделаешь?! Это у нас семейное…»

Татьяна Кравченко

Фото из архива семьи Жандабековых