За мужество и самоотверженность

Аким Аягозского района Сеилбек Искаков вручил участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС нагрудные знаки «Ерлігі үшін» Союза ветеранов и инвалидов Чернобыля по Восточно-Казахстанской области.

Как отметил глава района, в ликвидации последствий крупнейшей техногенной катастрофы, заставившей содрогнуться весь мир, участвовали 16 жителей Аягозского района. Трое из них сейчас проживают в посёлке Актогай, двое – в Копинском сельском округе. Ещё одиннадцать человек живут в Аягозе.

– 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, на четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошёл взрыв. При ликвидации последствий этой страшной катастрофы тысячи солдат выполняли свой долг перед Родиной, жертвуя жизнью и здоровьем. Мы никогда не должны забывать об их подвиге, – сказал Сеилбек Искаков во время награждения ликвидаторов аварии.

Берикхан Тайжигит

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Аягозский район