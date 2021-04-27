За мужество и героизм

К Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф в Глубоковском районе произведена выплата лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, и лицам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий.

По информации районного акимата, общая сумма выплат составила 13 миллионов 988 тысяч тенге.

– Благодарим участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Они проявили мужество и героизм, предотвратили дальнейшее распространение радиации. Чернобыль – наша общая боль, которую разделяет всё мировое сообщество. Эта трагедия призывает нас извлечь уроки на будущее, – прокомментировала в соцсетях аким Глубоковского района Тамара Рахимжанова.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников

Глубоковский район