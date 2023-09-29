За мечтами, за туманом и за запахом тайги

Сегодня профессия геолога в Казахстане – одна из самых востребованных на рынке труда. Вот и юные геологи Усть-Каменогорска, занимаясь в специализированном кружке при Станции юных техников, постигают основы трудной, но такой важной и овеянной романтикой профессии.

Движение юных геологов существует в Восточно-Казахстанской области с 1960 года. В его развитие вкладывали свои силы, талант и огромный жизненный опыт десятки действующих специалистов, научных сотрудников, энтузиастов своего дела. С 1996 года кружок «Юный геолог» действует на базе Станции юных техников в Усть-Каменогорске. На сегодняшний день – это единственное место в ВКО, где школьники могут познакомиться с этой профессией, изучить её основы, закрепить знания на практике.

– Профессия геолога в Восточном Казахстане пользуется особым уважением. Ведь все крупные промышленные предприятия области напрямую связаны с добычей и переработкой полезных ископаемых. А значит, геологи востребованы. Дефицит в кадрах по этой специализации ощущается всегда. Поэтому мы активно привлекаем ребят к изучению основ геологии, организуем походы и выезжаем в экспедиции, – рассказывают руководители кружка «Юный геолог» Наталья Кучерина и Наталья Шимолина.

Кстати, Наталья Шимолина сама выпускница этого кружка. В детстве она с увлечением занималась, старалась не пропускать ни одно занятие. Неудивительно, что и специальность выбрала по душе, а потом вернулась в «Юный геолог» уже в качестве педагога дополнительного образования.

Погружение в науку

По словам наставников, в работе с ребятами они, в первую очередь, стараются изучить основные геологические науки: минералогию и петрографию, палеонтологию, структурную геологию и другие вспомогательные науки.

– Мы рассказываем, что современная геология – это не только походы по дикой тайге или бескрайним степям, недоступным горам или тундре, где нет людей, и суровая природа создаёт сложнейшие условия для работы. Сегодня в геологии применяют современные информационные технологии, проводят лабораторные исследования. То есть, при желании, в геологии каждый может выбрать свой путь в профессии, – отмечает Наталья Кучерина.

Экспедиции и исследования

Глубокие теоретические знания кружковцы получают зимой, а как только сходит снег и тропинки в горах просыхают, начинается самое интересное: ежегодные геологические экспедиции и однодневные выезды в разные точки региона.

Здесь без основ туризма не обойтись. Все юные геологи умеют ловко вязать узлы, ставить палатку, разжигать костёр, готовить еду в походных условиях. Ведь жизнеобеспечение лагеря в дни экспедиции целиком на плечах её участников.

Но это только часть трудовых будней юных любителей геологии. Главное в экспедиции – это исследовательская работа, отработка навыков и приёмов геологической службы.

– В июне этого года мы выехали с ребятами в четырёхдневную экспедицию в район Горной Ульбинки. Там они проходили полевую практику и закрепляли теоретические знания, полученные во время занятий в классе, – уточнила Наталья Шимолина.

Юные исследователи должны были окунуться в историческую геологию: именно в этом районе в доисторическую эпоху простиралось бескрайнее древнее море. И окаменелости древних животных и растительных организмов, населявших его, можно обнаружить здесь чуть ли не на каждом шагу. Вот и на этот раз одному из участников экспедиции удалось найти интересную окаменелость.

Этот экземпляр пополнил и без того богатую коллекцию, которую собрали несколько поколений геологов и кружковцев. Некоторые из этих минералов могли бы украсить любой музей геологии!

– Полезных ископаемых в районе Горной Ульбинки мы не нашли, зато встретили несколько интересных магматических пород. Ребята отслеживали, на каком этапе коренная горная порода переходит в речную разноцветную гальку. Выясняли, с чем это связано и какие выводы можно сделать, анализируя состав гальки и геологическое строение местности, – пояснила Наталья Шимолина.

Кто же лучший?

Один из экспедиционных дней был специально отведён отработке навыков по шлиховому опробованию. Юные геологи Усть-Каменогорска научились этой технологии. Да так, что одна из участниц экспедиции Ксения Савушкина заняла командное первое место по шлиховому опробованию на Первой республиканской олимпиаде по геологии среди школьников, которая состоялась этим летом в Кунаеве.

Кстати, команда ВКО очень хорошо показала себя на многодневных республиканских соревнованиях. В том же шлиховом опробовании в личных зачётах Артем Трещев получил третье место по республике, а Вячеслав Маркелов – второе.

По минералогии Никита Егоров в командном зачёте занял третье место, в личном зачёте снова отличился Артем Трещев, занявший вторую ступень пьедестала.

За прохождение геологического маршрута команде ВКО присудили третье место. В геологическом отчёте Ксении Савушкиной и Артема Трещева не было равных. В конкурсе «Памятник природы» Софья Горбатова и Вячеслав Маркелов заняли третье место, а вот команда в составе Софьи Горбатовой, Максима Лаптева и Никиты Егорова стала лидером зачёта по геологической выставке. Первые места в конкурсах фотографий и рисунков на тему геологии привезли домой руководитель кружка Наталья Шимолина и Даниил Савинский.

– Участие в республиканской олимпиаде показало ребятам, что если в нашем регионе они – единственные и лучшие, то на уровне республики им есть куда стремиться и чему учиться. Так что эти старты были очень полезны. Проведение первой республиканской олимпиады среди школьников свидетельствует о том, какая значимость придаётся государством этой важной и нужной профессии. Тем более, что несколько университетов страны учредили специальный грант на весь период обучения наиболее отличившимся школьникам, – отметила Наталья Кучерина.

Незабываемые встречи

Были в этом году и однодневные геологические выезды в различные точки Восточного Казахстана. Один из них посвятили изучению речки Дресвянки возле села Саратовка Уланского района. Здесь начинающие геологи исследовали строение реки, измеряли скорость течения, учились делать полевые записи.

Во время поездки на Ахмировский массив Калбинского хребта ребята отрабатывали навыки прохождения сложнейшего задания – геологического маршрута. Здесь пригодились знания по картографии и ориентированию, альпинистские навыки, а также познания в области минералогии. По пути ребята собирали интересные минералы, брали образцы, описывали их в полевом журнале. То есть вели полноценную научно-исследовательскую деятельность геолога, работающего в группе в полевых условиях.

Буквально на днях кружковцы совершили ещё одну геологическую поездку в район Асубулакского пегматитового поля, где изучали пегматитовые жилы и минералы, им сопутствующие. Потом состоялась интереснейшая экскурсия в ВК областной историко-краеведческий музей, где юные геологи не только рассмотрели коллекцию минералов ВКО, но и познакомились с известным в Казахстане археологом, исследователем Зейноллой Самашевым. Эта встреча надолго останется в памяти ребят.

В гости к юным геологам часто приходят действующие специалисты в области геологии и маркшейдерского дела, научные сотрудники. С известным в Усть-Каменогорске мастером-камнерезом Василием Шубиным юные геологи дружат давно и с удовольствием участвуют в его мастер-классах, помогающих им постигать природу камня, увидеть его красоту. Курс по камнерезному искусству усть-каменогорские школьники прослушали и во время познавательной поездки в Барнаул.

По словам руководителей кружка «Юный геолог», вместе с ребятами они часто выезжают на экскурсии по родному краю, посещают старые рудники и карьеры, знакомятся с работой действующих предприятий, связанных с геологией и переработкой полезных ископаемых. Всё это помогает школьникам определиться с будущей профессией, сделать правильный выбор.

Екатерина Гуляева