Правильный выбор – залог успеха

В регионе стартовал профориентационный стенд-моб «СтартПрофи Shygys».

Его проводят повсеместно в рамках профессионально-ориентационной работы с выпускниками 9 и 11 классов общеобразовательных школ.

Представители учреждений ТиПО презентуют учащимся специальности, по которым проводят обучение. Представители Палаты предпринимателей ВКО знакомят с возможностями, которые предоставляет государство и НПП «Атамекен» начинающим бизнесменам.

Напомним, на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VII созыва в январе текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству до конца первого полугодия обеспечить трансформацию государственных программ в национальные проекты. В этой связи был принят Национальный проект развития предпринимательства на 2021–2025 годы, одной из основных задач которого является развитие продуктивной занятости.

ВЕРНЫЙ ОРИЕНТИР

В настоящее время развитие продуктивной занятости в Казахстане представлено такими инструментами, как обучение основам предпринимательства по проекту НПП «Бастау Бизнес», трудоустройство на субсидируемые рабочие места, выдача грантов и микрокредитов в рамках государственных программ, обучение по запросам работодателей и другими возможностями. В рамках Национального проекта развития предпринимательства планируется пересмотр инструментов обучения, грантового финансирования и микрокредитования молодёжи.

По словам начальника отдела развития человеческого капитала Палаты предпринимателей ВКО Асета Адылхана, сегодня в нашей стране очень много молодых людей, которые не могут найти призвание, профессию, своё место в жизни. Часто они поступают в колледжи и вузы только на грантовые места, не осознавая серьёзности своего выбора. Однако выбор профессии является едва ли не важнейшим в нашей жизни, и к нему нужно готовиться заранее.

– В этом направлении школы, колледжи и вузы работают, везде есть специалисты, которые занимаются профориентацией, – сообщил Асет Адылхан. – Вся эта структура, казалось бы, выстроена. Но, заканчивая учебные заведения, очень многие выпускники работают не по специальности. Уже на первом-втором курсе они понимают, что это не их профессия, не их дело жизни, и наступает разочарование.

ФОРМАТИРОВАТЬ СИСТЕМУ

Представитель «Атамекена» напомнил, что государственный заказ на обучение специальностям определяется из потребности в кадрах. Между тем на предприятиях фактически не работает система обновления кадров, опытные специалисты постепенно покидают производство в связи с наступлением пенсионного возраста, профессиональные семейные династии уходят в небытие.

– Мы всё чаще сталкиваемся с тем, что, определяя выбор профессии, родители давят на ребёнка, – отметил Асет Адылхан, поясняя цели НПП. – Поэтому Президент РК обозначил проблему и пути её решения в виде ранней профориентации. Всю систему надо форматировать. И в этой работе ключевую роль играет Национальная Палата предпринимателей «Атамекен». Сегодня уже недостаточно, чтобы преподаватели колледжей и вузов приходили в классы и рассказывали о специальностях.

В РПП считают, что нужны яркие примеры от предприятий, производственников, бизнесменов, которые расскажут о себе. Они должны зарядить своей энергией детей, которые либо получат профессию и будут работать по специальности в качестве наёмных работников, либо, освоив эту специальность, откроют своё дело и создадут новые рабочие места.

В этой связи Региональная Палата предпринимателей совместно с Центром профессионального образования Управления образования ВКО в течение ноября 2021 года проводят во всех городах и районах Восточно-Казахстанской области стенд-моб «СтартПрофи Shygys» с целью профессиональной ориентации выпускников.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Так, первые стенд-мобы уже прошли в Жарминском и Глубоковском районах. В Жарминском районе 10 профессионально-технических учебных заведений презентовали специальности, по которым обучают молодёжь. Бизнес-тренер Палаты предпринимателей ВКО Бекжан Жумакишев рассказал учащимся об услугах, предоставляемых филиалом Жарминского района ПП ВКО, о возможностях обучения по проекту «Бастау Бизнес» и получения государственных грантов и микрокредитов на развитие своего дела.

В стенд-мобе «СтартПрофи Shygys» Глубоковского района приняли участие 13 учебных заведений ТиПО. Директор филиала (ФПП) Глубоковского района ПП ВКО Улан Мажинов рассказал об основных направлениях деятельности НПП «Атамекен». В частности о содействии ФПП в профессиональной подготовке специалистов, востребованных на предприятиях Восточного Казахстана.

– На сегодняшний день Глубоковский район нуждается в специалистах 34 профессий, – мотивировал молодёжь Улан Мажинов. – Требуются фармацевты, повара, секретари-референты, бухгалтеры, сварщики, слесари, трактористы, водители, парикмахеры, швеи, электромеханики и другие специалисты. Поэтому представители профессионально-технических учебных заведений ознакомят вас со специальностями, по которым обучают. Ведь правильно сделанный выбор профессии – это залог вашего успеха в будущем.

Марк Касымов

Фото из открытых источников