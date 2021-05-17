Мечты – в доходный бизнес

Успешные предприниматели региона делятся бесценным опытом с учащейся молодёжью.

Как сообщает пресс-служба областной Палаты предпринимателей, НПП РК «Атамекен» и Министерство образования и науки РК реализуют совместный проект «Основы предпринимательской деятельности в учреждениях образования». В рамках этого проекта известные предприниматели ВКО, добившиеся высоких показателей в бизнесе, посещают с гостевыми лекциями школьные коллективы, делясь секретами своего успеха с молодёжью. Курирует проект в регионе Палата предпринимателей ВКО.

В прошлом году предприниматели в формате Zoom охватили более двух тысяч воспитанников учебных заведений региона. В апреле текущего года уже проведено более 30 встреч со школьниками со всей области.

В рамках проекта «Основы предпринимательской деятельности в учреждениях образования» известные предприниматели ВКО, добившиеся высоких показателей в бизнесе, посещают с гостевыми лекциями школьные коллективы, делясь секретами своего успеха с молодёжью.

В Усть-Каменогорске индивидуальный предприниматель, руководитель ОО «Ұлағат», бизнес-тренер Аяужан Ашимова провела гостевую лекцию для учащихся 11-х классов школ №№ 27, 39 и 19.

– Когда мне предложили принять участие во встрече с учащимися школ, я сначала подумала, мол, зачем занимать их время, они и так весь день в Zoom, устают ребята, – рассказала она. – Но потом вспомнила себя, когда я очень нуждалась в информации, которая помогла бы мне достичь своих целей и реализовать мечты. Поэтому согласилась и с удовольствием поделилась со школьниками опытом создания своего небольшого бизнеса.

Как рассказали в пресс-службе ПП ВКО, у Аяужан Ашимовой большой послужной список. Она работала в сфере журналистики, была пресс-секретарём акима областного центра, главным редактором новостного сайта, возглавляла отдел по работе со СМИ в Институте анализа и прогнозирования ВКО. В настоящее время занимается организацией мероприятий и переводами, так как отлично владеет как казахским, так и русским языками.

Она также является активным членом Регионального совета деловых женщин при Палате предпринимателей ВКО. В настоящее время возглавляемая ею общественная организация «Ұлағат» специализируется на проведении тренингов и обучающих мероприятий для подрастающего поколения.

На двух языках в доступной форме лектор представила молодёжи информацию о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Казахстане. Поделилась примерами ведения бизнеса в разных сферах, которые она почерпнула из общения с коллегами-предпринимателями.

– Я рассказала ребятам о стартапах своих друзей и знакомых, о тех предпринимателях, которые превратили свои мечты в хороший доходный бизнес, – резюмировала бизнесвумен. – В целом считаю, что встречаться с представителями разных сфер и получать те знания, которые не дают в школе, очень полезно для учащихся. Молодёжи необходимо давать информацию о жизненном опыте и опыте работы предпринимателей.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПП ВКО