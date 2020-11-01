За благородный труд 

Работников системы социальной защиты чествовали в Абайском районе.

В честь профессионального праздника аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров наградил отличившихся соцработников.

Так, юбилейной медали «25 лет Конституции Республики Казахстан» и нагрудного знака «Лучший государственный служащий» удостоенаглавный специалист районного отдела занятости и социальных программ Айжан Рахымова. Руководителю районного отдела социального обеспечения Мейрамгуль Мукатайкызы вручили благодарственное письмо.

Также благодарственные письма получили директор Центра занятости населения Нурбек Серикбекулы, специалист Максат Еркинулы, ассистент Бауыржан Адильгазыулы, главные специалисты отдела Медгат Шалкарулы и Айгерим Боранбайкызы и социальные работники ЖанарСадуакасова, Асель Мукушева, Балнур Адильгазыкызы.

Гульжан Естаева

Абайский район