За безопасное лето

Готовность детских оздоровительных лагерей к приёму первых отдыхающих проверили в Восточно-Казахстанской области. Прежде всего обращали внимание на соблюдение требований пожарной безопасности, поскольку большинство из них расположены в лесной зоне или неподалёку от неё.

Как рассказал и.о. начальника УГПК ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов, лето – это время, когда соблюдение правил пожарной безопасности в условиях работы детских лагерей – вопрос наиболее актуальный.

– Сотрудники подразделений ДЧС ВКО, расположенных в районах области, провели мониторинг готовности 19 загородных детских оздоровительных лагерей. После осмотра территории первым руководителям 14 учреждений были выданы рекомендации по улучшению условий обеспечения пожарной безопасности на территории лагеря, – отметил Нуржан Омиржанов.

По его словам, подготовка лагерей к приёму детей началась задолго до начала первого сезона. Ещё 16 мая в ВКО прошёл семинар, где обсуждались вопросы безопасности при организации летнего отдыха. И это касалось не только загородных лагерей, но и пришкольных, а также детских центров, кружков и секций, работающих на каникулах.

Что касается загородных лагерей, то к ним предъявляются особые требования. В первую очередь территория вокруг учреждения, если оно расположено в лесной зоне или в непосредственной близости от неё, должна быть ограждена минерализованной полосой на расстоянии не менее четырёх метров. Вспашка дёрна трактором – эффективный способ предотвратить распространение низового пожара в лесу, когда горят сухая трава и кусты.

Кроме того, чтобы исключить малейшую возможность возгорания, на территории самого лагеря необходимо очистить всю площадь от старого мусора, собрать сухие ветки, сухостой, а также избавиться от любых горючих материалов и тополиного пуха.

– Уже сейчас в каждом лагере должна работать автоматическая система пожарной сигнализации и иметься в наличии пожарные щиты. Кроме того, в течение всего лета специалистам следует пристально следить за состоянием электропроводки и сетей, систем заземления, – предупредил Нуржан Омиржанов.

Также пожарные обратили особое внимание руководителей детских лагерей на то, чтобы решётки на окнах были только в складских помещениях, обеспечивая свободный доступ пожарным в случае возгорания. Также следует расчистить от хлама все пути эвакуации. В деревянных зданиях нельзя обустраивать кухни, прачечные и другие подсобные помещения, связанные с эксплуатацией электроприборов в усиленном режиме.

Кроме того, если лагерь представляет собой сеть палаток или юрт, то площадь территории для одной группы должна быть не более 800 квадратных метров. При этом расстояние между группами – не менее 15 метров, а между самими палатками или юртами – не менее 2,5 метров.

– Невыполненные рекомендации по обеспечению безопасности могут привести к пожарам и серьёзным последствиям. Руководителям лагерей стоит принять все меры до открытия летнего сезона, – подчеркнул Нуржан Омиржанов.

Однако провести полную проверку загородных лагерей у сотрудников противопожарной службы нет возможности. Как отметил Нуржан Омиржанов, большинство таких учреждений на территории ВКО относятся к категории малого бизнеса, мораторий на проверки которого продлили на текущий год. В этом году в регионе предусмотрена проверка только трёх детских лагерей.

Говоря о безопасности в летний период, временно исполняющий обязанности заместителя начальника ДЧС ВКО Руслан Орынбеков поднял один из основных проблемных вопросов подготовки к купальному сезону: систематическое невыполнение собственниками баз и зон отдыха требований правил безопасности на водоёмах. В первую очередь на берегу обычно отсутствует специальное оборудование для безопасности купающихся.

– В прошлом году в летний сезон в области утонуло семь человек, все несчастные случаи произошли в необорудованных местах купания. Сотрудники ДЧС ВКО спасли 14 человек, из них двое детей. В текущем году на Бухтарминском водохранилище будут действовать мобильные посты. Территорию Усть-Каменогорска будут контролировать выдвижные посты, – сообщил Руслан Орынбеков.

Он также отметил, что сотрудники ДЧС ВКО, ОО «Общество спасания на водах ВКО» и ТОО «Казгидрострой» практически ежедневно проводят обследование водоёмов в районе баз отдыха и детских лагерей. На сегодняшний день обследовано восемь участков дна акваторий, 23 дружинника-спасателя прошли курсы подготовки на базе ДЧС ВКО. Сами же спасатели в течение всего летнего сезона будут осуществлять патрулирование водоёмов области.

Ещё одной мерой предосторожности в летний период является проведение мероприятий по обучению оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на воде. О них восточноказахстанцам напомнил заместитель руководителя ВК филиала «Центра медицины катастроф» Толеген Иманбаев.

– Курсы доврачебной помощи в самых разных ситуациях сотрудники службы медицины катастроф проводят круглогодично как в трудовых коллективах, так и в различных учреждениях системы образования. На них мы учим население оказывать первую помощь в разных жизненных ситуациях. В том числе и пострадавшим на воде, – пояснил Толеген Иманбаев.

Он напомнил о ряде реанимационных мероприятий, когда у пострадавшего отсутствует сердцебиение и дыхание. В этих случаях следует положить человеку под шею любую одежду, запрокинуть голову, очистить пальцем, обёрнутым в платок, ротовую полость от инородных тел, а потом приступить к выполнению непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.

Толеген Иманбаев напомнил жителям региона, что употребление алкогольных напитков у воды чревато печальными последствиями. Находясь под действием алкогольных паров, человек может переоценить свои силы, заплыв далеко от берега, что может привести к фатальному исходу.

Екатерина Гуляева