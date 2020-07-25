Каникулы – не для скуки

90 процентов детей Восточного Казахстана охвачено летним отдыхом в онлайн-формате.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе деятельность детских оздоровительных лагерей приостановлена, летний отдых школьников организован в дистанционном формате в рамках проекта «Онлайн-каникулы». Об этом сообщил и. о. руководителя Управления образования ВКО Кажумкан Оспангалиев.

– В текущем году планировалось охватить летним оздоровительным отдыхом в загородных и пришкольных лагерях более 176 тысяч детей, из них более 48 тысяч – из многодетных и малообеспеченных семей. К новому летнему сезону были подготовлены 990 оздоровительных лагерей, которые должны были открыться 15 июня. К работе с детьми в летний период планировалось привлечь более трех тысяч педагогов и 200 медицинских работников. На сегодня, согласно Постановлению главного санитарного врача области, деятельность всех летних лагерей приостановлена, – пояснил представитель управления образования.

Тем не менее, школьники не остались предоставленными сами себе, педагоги сделали всё возможное, чтобы ребята могли совместить приятное с полезным. В аккаунте shko_onlaine_kanikuly, созданном в Telegram, Instagram, Skype, Zoom и WhatsApp, организованы тематические программы. В них включены ежедневные интерактивные кружковые занятия с преподавателями дополнительного образования. Более 161 тысячи детей школьного возраста (90 процентов), по словам Кажумкана Оспангалиева, занимаются спортом, принимают участие в кружках, онлайн-марафонах, совершают виртуальные туры по музеям, выставкам, живописным уголкам мира и так далее.

Бахыт Сарсембаева

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