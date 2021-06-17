Каникулы с пользой

В Аягозском районе охват детей летним отдыхом составил сто процентов.

С наступлением лета для родителей главной задачей становится организация летнего отдыха детей. По Аягозскому району в 2021 учебном году общее количество учащихся 1–11 классов составило 13167 человек. Из них 726 парней и девушек в этом году окончили школу и сделали свой первый шаг во взрослую жизнь.

– Во всех учреждениях образования района разработан специальный план работы по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в период летних каникул, – сообщил руководитель районного отдела образования Нургали Азимбаев. – Также будет работать пришкольный лагерь «Балдаурен», организованный 39-й школой района. В июне там в две смены отдохнут 2800 учащихся.

На территории школ на основе технологии капельного орошения учащиеся 5–10 классов (6217 детей) трудятся на школьной площадке в летнем озеленительном лагере «Табиғат – тал бесігім» в соответствии с программой «Жасыл ел». Цель озеленительного лагеря – научить ребят трудиться, эффективно используя свои каникулы. Кроме того, на школьном дворе ученики будут поливать и ухаживать за посаженными цветами.

В планах у 39-й средней школы с 1 июня по 30 августа с целью получения глубоких познаний об истории своей земли, её богатом культурном наследии, духовного образования подростков будут организованы экскурсии по родным местам известных в народе акынов, мудрецов, ораторов, батыров. Планируется, что 1865 учащихся посетят места рождения Абая Кунанбайулы, мавзолей Козы Корпеша и Баян Сулу, Дулата Бабатайулы, Шакантай батыра, Касабай батыра, Жобалай батыра, Бегеш батыра, Байкотана би, Арипа Танирбергена, Байгары и Актайлака Би.

Также отдых в загородном оздоровительном лагере, расположенном в живописном уголке Тарбагатайского и Тарлаулинского сельских округов, в этом году запланирован на июнь, июль и август. Так, в лагере на 40 мест при Кызылкийской средней общеобразовательной школе имени К. Кадыржанова в Тарлаулинском сельском округе будут отдыхать 480 учащихся.

Лагерь на 80 мест при Тарбагатайской средней общеобразовательной школе Тарбагатайского сельского округа в эти три месяца посетят 960 учащихся. Два летних оздоровительных лагеря планируют принять 1440 учащихся. Для этих целей будет выделено 16 млн 500 тысяч тенге на питание учащихся и транспорт для их перевозки.

Кроме того, в целях эффективного использования летнего отдыха детей планируется организация трёхдневных соревнований по спортивному туризму. В них примут участие 130 учащихся и 15 наставников. Кроме того, в августе в летний оздоровительный центр «Алаколь» будут направлены 166 учащихся средних школ из малообеспеченных, многодетных, неполных семей.

В целом охват учащихся летним отдыхом и занятостью по району составляет сто процентов.

Берикхан Тайжигит

Фото из открытых источников

Аягозский район