Яркие краски каникул

В этом году, по информации Управления образования, в самых живописных уголках области свои летние каникулы провели 3514 детей из многодетных и малообеспеченных семей, 322 ребёнка, оставшихся без попечения родителей, а также дети с особыми образовательными потребностями.

Так, в одноимённом лагере летнего отдыха Восточно-Казахстанского научно-методического центра развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» отдохнули более 1500 детей в возрасте от 7 до 16 лет.

Лагерь расположен в 30 километрах от областного центра на берегу реки Горная Ульбинка. В нём созданы все условия для комфортного отдыха – есть благоустроенные коттеджи, оснащённые учебные кабинеты, спортивные и игровые площадки, бассейн, столовая.

Здесь ребята не только отдыхают, но и развивают свои спортивные и творческие способности. В этом им помогает профессионально подготовленная команда педагогов и воспитателей.

По словам руководителя Восточно-Казахстанского научно-методического центра развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» Гаухар Рахимжановой, лагерь «Дарын» в этом году стал участником республиканского проекта «Жаздық жолдама».

При поддержке Министерства просвещения РК и общественного фонда «Казақстан халқына» в нём бесплатно отдохнули 400 школьников пятых–восьмых классов из сельской местности – отличники учёбы, победители и лауреаты олимпиад, конкурсов и соревнований. Также за летний период в нём побывало более 150 детей из малообеспеченных семей.

– Для ребят была подготовлена интересная и насыщенная программа. Во время смен работали творческие студии и кружки. Мальчиков больше привлекают занятия по LEGO-конструированию в «РОБОлаб» и «Я – инженер». Девочки чаще посещают студию творчества «Handmade» и танца, – рассказала старший вожатый лагеря Алена Сагидхаджиева. – Не менее популярны Клуб юного журналиста, дебатный клуб, кружок «Астрономия», музыкально-вокальная студия, джампинг, интеллектум.

С детской простотой и открытостью ребята, отдыхающие в лагере «Дарын», делились своими впечатлениями. Всем понравилось плавать в бассейне, ещё многих заинтересовали занятия по бисероплетению и мыловарению.

По словам Гаухар Рахимжановой, здесь созданы все условия для полноценного отдыха детей, особое внимание уделяется их безопасности. Территория находится под круглосуточным наблюдением, также соблюдены все требования пожарной безопасности

– Мне нравится в «Дарыне», наш день наполнен увлекательными занятиями, проводятся различные квесты, спортивные мероприятия, эстафеты, – рассказала ученица гимназии № 10 Усть-Каменогорска София Тюменцева.

Не менее популярный в нашем регионе летний оздоровительный лагерь «Царская долина» для воспитанников центра поддержки детей «ҮМІТ», расположенный в Уланском районе недалеко от озера Шыбындыколь.

– Традиционно воспитанники центра на весь летний период выезжают в эту прекрасную зону отдыха, в этом сезоне здесь отдыхают сто пятьдесят семь ребят, – рассказывает заместитель директора по учебной работе КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «ҮМІТ» Гульжан Салыкбаева. – Времяпровождение планируется с учётом мнения детей. Наша цель – дать им свободу выбора, а также совместить отдых с обучением посредством творческих или спортивных мероприятий.

Благодаря спонсорской помощи одного из крупных промышленных предприятий области в лагере проведён капитальный ремонт – обновили освещение, заменили покрытие на спортивном корте. Ребята теперь с удовольствием играют в футбол и другие спортивные игры.

Скучать некогда! Дети полны творческих идей, которые они спешат воплотить в жизнь. Например, самостоятельно организовали показ мод. В ярком и красочном дефиле приняли участие более двадцати воспитанников центра.

– Мечтаю стать известным дизайнером, очень нравится заниматься творчеством, интересуюсь дизайном интерьеров, – сообщил Кирилл Лаптев. – В дальнейшем планирую получить образование в этом направлении.

В центре также успешно функционирует проект детского самоуправления «Атамекен».

– Моя задача развить у ребят коммуникативные навыки для успешной социализации в обществе, – рассказывает педагог-организатор Евгений Северьянов. – Учу ребят выражать свои мысли, составлять годовые планы и достигать поставленные цели. В центре для этого созданы все условия.

Лето пролетает быстро, до начала учебного года остаётся две недели. Ещё есть время хорошо отдохнуть и набраться впечатлений!

Альмира Нуртаева

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