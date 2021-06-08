За активную позицию и смелость

В Риддере волонтёров, помогавших местным исполнительным органам в период ЧС, отметили благодарственными письмами.

Торжественная церемония награждения прошла в зале заседания городского акимата. Волонтёры получили благодарственные письма «За помощь во время взаимодействия с органами гражданской защиты при тушении пожара» от имени министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрия Ильина.

Их вручили аким города Дмитрий Горьковой и начальник УЧС по городу Риддеру полковник гражданской защиты Бауржан Джаксыбеков. Они поблагодарили награждённых за проявленную активную позицию, смелость и небезразличное отношение к этому происшествию.

Так, благодарственными письмами МЧС Республики Казахстан награждены: Марат Альжанов, Светлана Афанасьева, Наталья Боровая, Екатерина Бутина, Евгения Донцова, Елена Кайрдинова, Евгений Козьмин, Ерасыл Курмангалиев, Марина Михайлюк, Ольга Сайфутдинова, Марина Степанова, Наталья Перова, Степан Репин и Евгений Рыльский.

Ерик Абитов

Фото ОВП Риддера

Риддер