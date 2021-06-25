Конкурс

Юный виртуоз

25.06.2021
24

Гран-при международного конкурса-фестиваля искусств Аlash Stаr завоевал юный домбрист из посёлка Глубокое.

Финал конкурса, проходивший дистанционно в Нур-Султане, собрал десятки казахстанских и зарубежных начинающих музыкантов, одним из которых стал воспитанник Глубоковской детской музыкальной школы Абылайхан Бакытбеков.

Виртуозное исполнение довольно сложного музыкального произведения, кюя Ермурата Усенова «Түрік әлемі», принесло домбристу безоговорочную победу в конкурсе. Экспертное жюри высоко оценило музыкальное мастерство Абылайхана, присудив ему Гран-при. Его преподаватель Гульжанат Жилкайдарова была отмечена грамотой как лучший преподаватель.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район

25.06.2021
24

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