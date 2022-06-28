Юные таланты и их поклонники

Слушатели курса актёрского мастерства при развивающем центре Samga покорили зрителей своим творческим выступлением на сцене малого зала областного драматического театра.

Ребята в возрасте от 6 до 17 лет готовились больше полугода вместе со своим наставником – актёром молодёжного театра Жантаем Турусбековым, чтобы показать на сцене небольшую инсценировку по роману Шерхана Муртазы «Интернат наны».

Открытие курсов стало возможным при поддержке Управления культуры ВКО и республиканской программы подушевого нормативного финансирования государственного спортивного и творческого заказов Artsport.

– За 12 лет работы администратором в театре я многое узнала о работе актёров, видела, насколько они талантливы, но их способности и талант в основном реализуются только на сцене. И когда появился такой проект, мы с коллегой Назым Шайзановой решили открыть курсы актёрского мастерства и предложили Жантаю Маратовичу попробовать себя в роли педагога, – рассказывает руководитель центра Samga Алия Конилхан.

Актёрское мастерство – это не только способность выйти на сцену и отыграть свою роль. Эти курсы учат детей уверенности в себе, лидерству, помогают проявить и всесторонне развивать их таланты, прививают интерес к искусству в целом и театру в частности, а также помогают эффективно использовать своё свободное время. По словам педагога, было сложно подстроиться под расписание друг друга, но ребята находили время для занятий, стараясь не пропустить ни одного урока.

И эти дети проделали действительно огромную работу, это можно было понять по бурным аплодисментам зрителей, особенно громко звучавшим для самого маленького актёра, которому всего шесть лет. Ребята настолько проникновенно отыграли свои роли, что зрители на какие-то несколько минут перенеслись в первые годы после войны, увидели грусть и надежду в глазах сирот, чьи родители не вернулись домой, и даже почувствовали вкус корочки чёрного хлеба, которой малыши делились друг с другом.

Может, эти дети не станут профессиональными актёрами, необязательно снимутся в кино или будут выступать на сценах больших театров, но они определённо ставят перед собой большие цели и будут знать, как их достичь. К примеру, одна из учениц курса, 17-летняя Малика Сагиева, готовится поступать в Казахский национальный университет искусств «Шабыт» в Нур-Султане на специальность «актёр».

Курсы актёрского мастерства при развивающем центре Samga и дальше продолжат свою работу. И если в этот раз своим творческим выступлением зрителей порадовали участники старшей группы, то следующими на сцену выйдут малыши в возрасте до шести лет. Старшая же группа уже получает приглашения на участие в различных фестивалях, даже международного масштаба. Директор центра выразила надежду, что руководство области и в этом их поддержит, и ребята смогут блеснуть своими талантами на различных театральных площадках.

Аяужан Утеулинова

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