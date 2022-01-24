Юные дарования

В области продолжают выявлять одарённых детей с помощью службы Qabilet.

В октябре прошлого года на базе центра «Дарын» Управления образования ВКО была создана служба Qabilet по диагностике способностей и профориентации школьников.

– Цель проекта – предоставить возможность каждой семье выявить уровень способностей детей и получить рекомендации по дальнейшему обучению и развитию их талантов, – сообщается на сайте областного управления образования.

Основными инструментами диагностики являются авторские и существующие научно обоснованные методики психологической оценки компетенции 4К (критическое мышление, креативность, коммуникация, коллаборация).

Служба Qabilet включает прохождение тестирований по выявлению уровня способностей и консультирование по дальнейшему обучению и развитию.

По данным за 2021 год регистрацию на сайте Qabilet прошли более 12 тысяч школьников Восточно-Казахстанской области в возрасте 10-11 лет. Первый этап, то есть онлайн-тестирование, прошли 8512 учащихся. Ребята, набравшие более 70 баллов, приняли участие во втором этапе тестирования. Каждый из них получил индивидуальную рекомендацию и консультацию по выявлению собственных способностей.

Ания Есмухамет

Фото Управления образования ВКО