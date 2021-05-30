Юные дарования

Творческий конкурс, посвящённый Международному дню защиты детей, провёл отдел полиции Аягозского района.

Конкурс проводился среди детей сотрудников отдела полиции. В нём участвовали 12 юных талантов, щедро одаривших своим творчеством жюри. Отметим, конкурсанты выступали в трёх номинациях – «Выразительное чтение», «Рисование» и «Пение».

– Дети представили свои рисунки, исполнили вокальные номера и декламировали стихотворения, – рассказали организаторы.

По их словам, цель этого праздничного мероприятия – помочь детям развить их личностные качества и стимулировать тягу к творчеству.

В номинации «Выразительное чтение» лучше всех выступил Нурдаулет Кажим (семь лет), а в номинации «Рисование» – Айару Шакен (восемь лет). В свою очередь Наргиз Серикхан отличилась в номинации «Пение». Участников мероприятия наградили ценными подарками.

Баян Аскар

Аягозский район