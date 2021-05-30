Ёлки зелёные

В рамках республиканского молодёжного экологического проекта «Киелі табиғат» в Аягозе высадили 200 саженцев ели.

В городе активно идёт работа по благоустройству в целях повышения уровня комфортности проживания граждан. В том числе обновляется облик декоративных сооружений, осуществляется санитарная очистка. Наряду с этим ведётся посадка саженцев и зелёных насаждений.

26 мая произвели посадку елей. В экологической акции участвовали аким Аягозского района Сеилбек Искаков, секретарь районного маслихата Куанышбек Досиханов, районный прокурор Руслан Муратбеков, военный прокурор подполковник Талгат Бекбергенов, руководитель объединённого отдела по делам обороны города Аягоза подполковник Сабыржан Айтказин, первый заместитель председателя Аягозского районного филиала партии Nur Otan Кенжегуль Габдуллина и депутаты районного маслихата.

В целом в этом году в преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан в Аягозе посажено около 3000 деревьев, 1000 из них – ели.

Ания Есмухамет

Фото ОВП Аягозского района

Аягозский район