Познавательные книги, знакомящие читателей с особенностями языков и традиций разных этносов, государственной языковой политикой Казахстана и с исследованиями выдающихся учёных-языковедов, украсили литературную выставку «Язык – мост дружбы».

В областной библиотеке им. А. С Пушкина действует тематическая экспозиция, приуроченная к празднованию Дня языков народа Казахстана. Она привлекла внимание даже самых искушённых ценителей печатного слова. Для каждого из них выставка стала прекрасной возможностью провести время в необычном и увлекательном мире книг.

– Этот праздник призван сплотить народ Казахстана, потому что язык и культура этносов, населяющих нашу страну, словно пазлы, складываются в единую картину, – отмечает библиотекарь Юлия Сачкова. – Выставка начинается с работ публициста, переводчика, учёного-тюрколога, лингвиста Ахмета Байтурсынова. Он являлся исследователем родного языка, перевёл на казахский язык множество стихов и басен. Напомню, что дата праздника – 5 сентября – приурочена ко дню его рождения. В экспозиции представлен 12-томник, в котором собраны работы Ахмета Байтурсынова на казахском и русском языках.

Листая страницы «Записок старого толмача» или «Оды переводу» прозаика, переводчика, влюблённого в казахский язык, Герольда Бельгера, каждый открывает для себя любопытные моменты, благодаря находкам и наблюдениям автора, которыми он щедро делится. Многих, несомненно, заинтересуют многолетние исследования в области лингвистики поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова. Эта ценная информация собрана в книгах «Язык письма» и «Аз и Я».

– В этом году в Казахстане отмечают 120 лет со дня рождения учёного-тюрколога, одного из основоположников казахского языкознания, нашего земляка Сарсена Аманжолова. В книгах «Листая жизнь – страницу за страницей» Ирины Каланчиной и «Соколиная судьба» Шакерхана Азмухамбетова содержатся интересные факты биографии этого выдающегося человека, – отмечают сотрудники библиотеки. – Вы знали, что Сарсен Аманжолов с раннего возраста сочинял стихи, хорошо знал узбекский, киргизский, каракалпакский, татарский и другие тюркские языки?

Есть на выставке литература и для более серьёзного круга читателей – классификация языков, правовые основы использования языков в Республике Казахстан раскрыты в справочниках «Языки народа Казахстана», «Языки Казахстана», «Государственная языковая политика». Они содержат информацию о экзоглоссных и эндоглоссных языках, а также дают определение «витальности языка». Также представлено много самоучителей и пособий по изучению государственного языка.

Одним словом, каждый посетитель найдёт здесь для себя что-то интересное, новое. И всё это благодаря стараниям и творческому подходу сотрудников библиотеки, которые всегда стремятся создать для своих читателей праздничную, незабываемую атмосферу. Знакомят с новинками и раритетными изданиями, предлагают больше полезной информации.

– День языков народа Казахстана является отражением дружбы, единства, уважения к культуре и языкам всех этносов, живущих в одном государстве, – подчёркивают организаторы литературной выставки «Язык – мост дружбы». – Эта праздничная экспозиция направлена на воспитание уважительного отношения ко всем языкам, на которых разговаривает население нашей большой страны. А ещё она способствует саморазвитию, поощрению к чтению книг и повышению культуры чтения.

Найля Байрам