От бартера до золотого стандарта

Всегда ли деньги были такими, какими мы знаем их сейчас? Чем оплачивали покупки в древние времена, и как выглядел первый тенге?

Ответы на эти вопросы можно получить на выставке «Время и деньги», приуроченной к 30-летию введения Национальной валюты Республики Казахстан.

Экспозиция, посвящённая истории появления и укрепления национальной валюты Казахстана – тенге, а также другим валютам, действовавшим как на территории страны, так и в иных государствах, открылась в областном историко-краеведческом музее.

Денежное обращение всегда непосредственно связано с общественными, политическими событиями и экономикой государства. Именно поэтому изучение истории денег – это ещё и возможность по-новому взглянуть на прошлое и настоящее Казахстана.

Музейная экспозиция охватывает период с древнейших времён до современности и включает в себя уникальные предметы: банкноты XVIII – XXI веков и нумизматическую коллекцию музея, которая насчитывает более четырёх тысяч предметов, а также золотые, серебряные, платиновые, билоновые монеты.

– 15 ноября 1993 года был ознаменован введением национальной валюты – тенге, ставшим атрибутом независимого Казахстана. Перед каждым областным филиалом Национального банка поставили задачу – до 18 ноября обеспечить национальной валютой все районные расчётно-сберегательные кассы, – рассказал о процессе перехода к тенге в стране и регионе, в частности, заместитель директора Восточно-Казахстанского филиала Национального банка Республики Казахстан Кайрат Мамежанов. – Это был огромный труд, практически круглосуточная работа. Нам помогали сотрудники полиции и КНБ, которые сопровождали инкассаторские машины из Усть-Каменогорска в районные центры.

Центральное место в экспозиции «Время и деньги» посвящено национальной валюте – здесь представлены как первые образцы тенге и тиынов, так и различные банкноты 1995–2018 годов выпуска, а также памятные и коллекционные монеты.

Символично, что первыми посетителями выставки стали ученики старших классов одной из школ Усть-Каменогорска, ведь именно им предстоит в будущем работать на благо страны, развивать экономику, тем самым укрепляя ценность и значимость национальной валюты.

– Здесь есть первые бумажные тиыны. Мы читали о них в учебнике по истории Казахстана, но увидеть, как они выглядели, смогли только на этой выставке. А ещё заинтересовали коллекционные монеты, я бы хотел когда-нибудь купить себе такие, – делится впечатлениями от выставки ученик 8 класса Мансур Ришатов.

В течение нескольких месяцев жители и гости города смогут совершить путешествие во времени, посетив выставку «Время и деньги», разобраться в тонкостях денежных систем разных эпох и расширить свой кругозор, ознакомившись с историей денежного обращения.

Аяужан Утеулинова