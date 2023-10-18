Важные штрихи

В Усть-Каменогорске пройдёт выставка детских рисунков «Я – гражданин своей страны».

В рамках мероприятий, приуроченных к государственному празднику – Дню Республики, в областной библиотеке имени А. С. Пушкина с 20 по 30 октября будет организована тематическая выставка детских рисунков.

С помощью кистей и карандашей в своём творчестве дети выразят любовь к стране и заботу нашего государства о подрастающем поколении.

Выставка работ юных художников пройдёт как в офлайн-, так и онлайн-формате. На ней будут представлены рисунки учащихся школ городов и районов области.

Артём Захаров