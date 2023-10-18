Важные штрихи

Выставка
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В Усть-Каменогорске пройдёт выставка детских рисунков «Я – гражданин своей страны».
В рамках мероприятий, приуроченных к государственному празднику – Дню Республики, в областной библиотеке имени А. С. Пушкина с 20 по 30 октября будет организована тематическая выставка детских рисунков.
С помощью кистей и карандашей в своём творчестве дети выразят любовь к стране и заботу нашего государства о подрастающем поколении.
Выставка работ юных художников пройдёт как в офлайн-, так и онлайн-формате. На ней будут представлены рисунки учащихся школ городов и районов области.
Артём Захаров