Уникальные сокровища Берели

В первый день ноября в Восточно-Казахстанском музее искусств открылась выставка «Сокровища Берели». В экспозицию вошли экспонаты времён сакского периода, обнаруженные в Берельских курганах, расположенных в Катон-Карагайском районе.

Выставку приурочили сразу к двум важным датам – четвертьвековому юбилею с момента начала археологических раскопок и 15-летию со дня открытия на месте раскопок Государственного историко-культурного музея-заповедника «Берел».

Напомним, в 1998 году в этой точке Катон-Карагайского района впервые приступила к работе археологическая экспедиция. Перед учёными стояла, казалось бы, непосильная задача – раскрыть загадки таинственных курганов, которые сосредоточены в высокогорной долине в окрестностях Берели – села, расположенного на правом берегу реки Бухтармы. На сегодняшний день в состав Берельского некрополя входят более ста курганов разных периодов, самые древние относятся к V-IV векам до н.э.

Первый же археологический сезон подарил находки, которые впоследствии перевернули все ранние представления о жизни, быте и промыслах кочевого народа.

С тех пор прошло 25 лет, и ни один из полевых сезонов не разочаровал археологов: каждый год раскопки курганов некрополя дарят новые находки, представляющие историческую и культурную ценность.

Через несколько лет интенсивных работ стало ясно, что в долине курганов необходим особый музей-заповедник под открытым небом, который бы в полной мере отражал особенности жизни и быта кочевых саков, проживавших на территории Восточного Казахстана в I тыс. до н.э.

Так, 15 лет назад там был открыт уникальный Государственный историко-культурный музей-заповедник. Он играет важную роль в организации научной работы в полевых условиях, которую ведут в этих краях археологи.

– Чтобы можно было на месте проводить первичные лабораторные работы с обнаруженными находками, в музее создали первую полевую лабораторию. Благодаря этому учёные проводят консервацию всех находок, что позволяет тщательно их изучить уже на более поздних этапах научно-исследовательской работы, – рассказывает хранитель фонда Государственного историко-культурного музея-заповедника «Берел» Жанат Ерланова.

Также в музее работает научный отдел, занимающийся непосредственно организацией и проведением дальнейших раскопок Берельского некрополя.

Благодаря многолетней работе археологов фонды музея ежегодно пополняются уникальными экспонатами и материалами, которые помогают раскрыть многие актуальные вопросы развития истории кочевого сакского народа, проживавшего на территории казахского Алтая в I тыс. до н.э.

– Только в текущем году в фонды музея археологи передали свыше ста уникальных экспонатов. Среди них женские украшения, раковины каури, которые со времён древности и вплоть до средневековья на Востоке использовались наравне с монетами. Также фонд пополнился каменными бусами, выточенными из известняка мраморной породы, фрагментом железного ножа, костяной пластиной и другими интересными предметами быта и украшений, характерных для населения хунно-сяньбийского периода, проживавшего в этих краях во II-V веках нашей эры, – рассказывает Жанат Ерланова.

Однако предметы, найденные в ходе раскопок 2023 года, пока не вошли в экспозицию выставки «Сокровища Берели». Вниманию посетителей представлены оригинальные находки, обнаруженные археологами в период с 1998 по 2021 годы. Всего на выставке можно увидеть более 200 экспонатов. И каждый из них представляет собой истинное сокровище – это предметы, которые составляют культурное наследие казахстанского народа.

Привлекает внимание антропологическая реконструкция образов мужчины и женщины, принадлежавших сакскому периоду – это труд учёных-антропологов, воссоздавших их облик на основе черепов и костей, найденных в могильниках погребённых царствующих особ.

– Древние жители долины возводили грандиозные усыпальницы для своих правителей, в которых тела усопших длительное время сохранялись нетленными. Они владели секретами бальзамирования, а их опыт строительства каменных конструкций учитывал возможность возникновения линзы мерзлоты в погребальной камере кургана, – рассказывает куратор выставки, заведующая отделом Восточно-Казахстанского музея искусств Лариса Мартынова.

По её словам, в условиях вечной мерзлоты сохранились до наших дней предметы одежды, в том числе и изготовленной из войлока, сюжеты вышивки, украшавшей костюмы усопших. Учёные могли даже увидеть причёски, которые в ту эпоху были у мужчин и женщин. Кроме того, было найдено большое количество предметов быта саков, конского снаряжения, оружия и доспехов. Более того, на сегодняшний день – это единственный на территории Казахстана памятник с сохранившимися находками из органики.

Также на выставке можно увидеть древнейшие украшения, вырезанные из рогов марала и покрытые золотой фольгой, золотые украшения для мужчин и женщин, выполненные в сакском зверином стиле.

Благодаря уникальным природно-климатическим условиям, в которых находились предметы на протяжении нескольких тысячелетий, их сохранность просто удивительна.

Археологические находки не просто ценны сами по себе как предметы материальной культуры, но и как уникальный научный материал, на основе которого учёные заполняют «белые» пятна истории развития кочевой цивилизации: раскрывают ранее неизвестные

науке промыслы сакского народа, его представления о религии и духовной культуре, обрядах и обычаях.

Как рассказала Жанат Ерланова, в юбилейный год Государственного историко-культурного музея-заповедника «Берел» выставка «Сокровища Берели» побывала в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях. Теперь жители и гости Восточно-Казахстанской области смогут полюбоваться этими древними сокровищами. Выставка будет ждать посетителей до 1 декабря.

Екатерина Гуляева

Аяужан Утеулинова