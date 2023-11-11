Тенге отмечает юбилей

Совершить увлекательный экскурс в историю тенге, пополнить знания в области экономики и бизнеса, вдохновиться историями успеха. Всё это возможно на литературной выставке «Национальная валюта – символ суверенной страны».

В преддверии празднования Дня национальной валюты в областной библиотеке им. А. С. Пушкина открылась тематическая выставка, приуроченная к 30-летию со дня введения в обращение в Казахстане денежной единицы – тенге.

Представленные на ней книги расскажут, что тенге не являются первыми деньгами, на территории древнего Казахстана они использовались много веков назад. В VII-VIII веках собственные монеты выпускали тюркские правители на Сырдарье, в Отрарском оазисе и в Семиречье. Монетные дворы действовали в Отраре и Исфиджабе.

В 90-х годах ХХ века тенге стал кирпичиком в построении независимости страны и важным шагом выхода из кризиса.

«Введение тенге стало нечто большим, чем просто смена одного платёжного инструмента другим. Это было жизненно необходимо, поскольку деньги для экономики играют ту же роль, что и кровь для живого организма», – отмечает доктор экономических наук Арыстан Есентугелов.

Он является участником и свидетелем многих реформ, проводившихся в 1990-е годы в стране. В своей книге «Экономика независимого Казахстана» Арыстан Есентугелов пишет о малоизвестных или уже забытых фактах, делится прогнозами на будущее.

Книга, изданная к 60-летию художника Хайруллы Габжалилова, раскрывает много интересных фактов о разработке дизайна купюр. Например, что казахстанская валюта входит в первую десятку по уровню качества и защиты. И что впервые в мире на денежном знаке был применён особый орнамент «на вылет», благодаря этому приёму купюры удобнее подсчитывать.

«Чтобы представить объём работы, нужно сравнение: английский фунт рисовали шесть лет. Год-два на купюру уходит в любой стране. Мы же первые банкноты создали за несколько месяцев», – вспоминает историк и архитектор Хайрулла Габжалилов.

Не случайно именно в Усть-Каменогорске находится Казахстанский Монетный двор. В очень сжатые сроки при отсутствии опыта и минимуме теоретических знаний на базе УМЗ 12 января 1992 года были созданы первые образцы, 300 штук монет.

В книге «Покорители закрытых металлов» раскрыта удивительная история создания образцов монет, возникновения Казахстанского Монетного двора. Сейчас он является членом Ассоциации монетных дворов, в которую входят гранды этого рынка, такие как Королевский монетный двор Англии с тысячелетней историей.

Этапы изменения экономики Казахстана в XXI веке показаны в монографиях «Новый Казахстан в меняющемся мире» и «Модернизация и рост конкурентоспособности экономики Казахстана». Также в сборнике научных статей, докладов и интервью известного экономиста Каната Берентаева «Экономика Казахстана и вызовы XXI века».

Как построить и укрепить свой бизнес? Как добиться успеха? Своим опытом авторы делятся в книгах «Бизнес триумфатор» Айнур Рахимовой, «Настольная книга казахского бизнесмена» Бахытжана Бухарбая, «11. Бизнес по-казахски» Бейбита Алибекова.

Также на выставке представлены книги из серии Mazmundama. Для каждой книги этой серии отбираются десять самых полезных и популярных изданий по определённой тематике, связанной с бизнесом, лидерством, затем вкратце излагаются их основные идеи. Такой способ подачи материала называют саммари. Книги вдохновят на успех, подарят новые идеи и знания.

Сотрудники библиотеки приглашают читателей посетить выставку и узнать много новых, удивительных фактов о национальной валюте Казахстана.

Ирина Измайлова