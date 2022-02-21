Язык – ключ к знаниям

Учителя казахского, русского и английского языков в ВКО пройдут курсы повышения квалификации.

Развитие полиязычного образования остаётся актуальной задачей в нашей области, равно как и по всей стране. Эту тему подняли на недавнем расширенном совещании акимата Восточно-Казахстанской области.

На своих официальных страницах в социальных сетях глава региона Даниал Ахметов написал, что учителя казахского языка в школах с русским языком обучения и учителя русского языка в школах с казахским языком обучения прошли тестирование, в результате которого далеко не все педагоги показали хорошие результаты.

По информации областного управления образования, диагностику знаний учителей провёл Восточно-Казахстанский региональный центр новых технологий в образовании посредством автоматизированной системы bilimvkoportal.kz согласно Комплексному плану по развитию полиязычного образования.

Тестирование состояло из двух компонентов: методика преподавания и содержание учебного предмета. Каждый компонент оценивался по 15-балльной шкале. Результаты тестирования представлены в виде баллов, соотнесённых с определённым уровнем по методике оценивания. Были определены следующие уровни: С1 – профессиональный уровень (27–30 баллов), В2 – компетентный уровень (21–26 баллов), А2 – базовый уровень (15–20 баллов), А1 – элементарный уровень (10–14 баллов).

– В проведении диагностики принял участие 1221 учитель казахского языка и литературы в школах с русским языком обучения. Из них профессиональный уровень владения методикой преподавания и содержанием предмета показали 405 (33 процента) педагогов, компетентный уровень – 225 (18 процентов), базовый уровень – 437 (36 процентов), элементарный уровень – 154 (13 процентов), – пояснила исполняющая обязанности руководителя Управления образования ВКО Асель Каербекова.

Также в тестировании участвовали 986 учителей русского языка и литературы в школах с казахским языком обучения. В итоге профессиональный уровень владения методикой преподавания и содержанием предмета показали 453 (46 процентов) педагога, компетентный уровень – 257 (26 процентов), базовый уровень – 184 (19 процентов), элементарный уровень – 92 (девять процентов).

Согласно данным Управления образования ВКО, 591 учитель казахского языка (49 процентов) из 1221, набравший базовый и элементарный уровни, с 1 февраля текущего года приступил к повышению квалификации на базе ВКУ имени С. Аманжолова.

С 1 апреля курсовую подготовку начнут 276 учителей русского языка (18 процентов), набравшие базовый и элементарный уровни. Планируется, что проведение курсовой подготовки для 200 учителей английского языка начнётся с 1 августа.

В качестве лекторов и тренеров будут привлечены преподаватели вузов, в том числе доктора, профессора, кандидаты педагогических и филологических наук, авторы учебников казахского языка и литературы для 1–11 классов, учебных программ и пособий.

– По результатам прохождения курсов будут расширены коммуникативные компетенции учителей, которые овладеют новыми методиками и технологиями преподавания, – отметила Асель Каербекова. – Педагоги получат возможность обменяться опытом с передовыми учителями с посещением уроков.

Всех слушателей курсов обещают обеспечить учебно-методическими комплексами, дидактическими материалами, электронными ресурсами и учебным контентом.

– Наша основная цель – научить детей общаться на государственном языке, добиться хорошего разговорного уровня, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Мне часто пишут родители о том, что их дети хотят изучать казахский. Программа полиязычия позволила достичь успехов в изучении английского, французского и немецкого языков, теперь нужно уделить особое внимание государственному.

По словам директора языковой школы SPEAKOUT Аяулым Турсынхановой, среди жителей областного центра заметен интерес к освоению государственного языка.

– Наша школа занимается обучением студентов английскому языку и подготовкой к экзаменам. Однако много родителей обращались к нам в поисках курсов казахского языка. Образование наших специалистов направлено на преподавание иностранных языков и, к сожалению, должной квалификации, чтобы преподавать казахский, у нас нет, но очень заметен факт того, что люди заинтересованы в изучении государственного языка, – считает Аяулым Турсынханова.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета