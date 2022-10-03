Яркие краски Сабантуя

Представители Дома дружбы Бородулихинского района приняли активное участие в Сабантуе. Им выпала честь встречать и сопровождать главных гостей праздника – делегацию из Республики Татарстан (РФ).

На празднование Сабантуя в Семее собрались представители разных народностей, чтобы продемонстрировать сплочённость перед будущим, преданность истории и традициям. Среди них – гости из далёкого Татарстана.

– Ценно, что наши народы живут в мире и согласии, – выразил своё мнение председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. – Для нас очень важно скрепить те договорённости, которые были достигнуты в Казани, когда приезжал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Главное торжество прошло на острове Бейбiтшiлiк. Там собрались сотни горожан и представителей этнокультурных центров. Их общая численность достигла около 10 тысяч человек. Активное участие в мероприятии приняли представители Дома дружбы Бородулихинского района и татарского этно-культурного объединения «Ляйсан». Им выпала честь встречать делегацию из Актанышского района Республики Татарстан.

Как рассказали бородулихинцы, яркие краски, громкая музыка и радостные возгласы разносились по всему острову, зазывая прохожих присоединиться к народному гулянию.

На сцене с творческими номерами выступали лучшие музыкальные и танцевальные коллективы этнокультурных центров. Рядом развернулась щедрая ярмарка. В праздничных юртах традиционными блюдами казахской кухни угощали представителей делегации из Татарстана и других гостей праздника. Гости Сабантуя также смогли отведать традиционную татарскую кухню. Самым ярким атрибутом праздника стал самовар ёмкостью 1000 литров, который привезли из Татарстана.

Настоящим подарком для всех стала площадка, представленная Актанышским районом Республики Татарстан, оформленная в стиле деревенской усадьбы. Здесь, на радость гостей, возвели мельницу, баню, дом и беседку.

Празднование не обошлось без спортивных состязаний. Все могли попробовать свои силы в классическом разбивании горшков, лазании на столб, хождении по бревну и, конечно же, корэша. Подарком от президента Татарстана для абсолютного батыра стал квадроцикл.

Ерик Абитов

Фото Татьяны Катикеевой

Бородулихинский район