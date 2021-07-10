Яркая победа

Команда детско-юношеской спортивной школы Уланского района вернулась с победой с чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди девушек 2003 – 2004 годов рождения.

Соревнования прошли в Западном Казахстане, в городе Уральске, с 23 по 25 июня. В них приняли участие шесть команд. Стоит отметить, что все соперники были прекрасно подготовлены, юные волейболистки показывали высокий класс игры.

Восточный Казахстан на соревнованиях представили воспитанницы Уланской детско-юношеской спортивной школы. Они провели четыре игры. В первом туре соперницами волейболисток из ВКО стали спортсменки из Лисаковска. Наши спортсменки оказались сильнее и разгромили конкуренток со счетом 3:0. Во второй день восточноказахстанки обыграли команду «Ару–Астана» со счётом 3:1. После спортсменки завоевали три очка в игре с командой «ЗКО–2». В упорной борьбе в финальном сете волейболистки Уланского района обыграли предыдущих чемпионок – команду Костанайской области со счетом 3:1.

В целом, восточноказахстанские спортсменки набрали 15 очков. Серебро турнира досталось команде Костанайской области – четыре победы, 12 очков. С тремя победами в активе и девятью очками финишировала команда «Ару–Астана».

Лучшими игроками в летнем чемпионате РК по волейболу названы в команде Уланского района – № 9 Аяулым Муратова, в команде Костанайской области – № 7 Дарина Иванова, в команде «Ару-Астана» – № 11 Аяулым Койшинова.

Тренер спортсменок из Уланской детско-юношеской спортивной школы Серикбек Акатов рассказал об игре своих подопечных. По его словам, девочкам во время чемпионата РК пришлось нелегко, ведь целый год из-за пандемии коронавируса не было соревновательной практики.

– Нашим спортсменкам было сложновато, особенно тяжело в психологическом плане далась игра с командой из Уральска. Но победу удалось завоевать благодаря тактической заготовке, которую разрабатывали и отрабатывали во время домашних тренировок. Мы даже в поезде ехали и постоянно разминались, тренировались по возможности. Уже к ключевому матчу команда подошла к своей форме, – отметил Серикбек Акатов.

Сразу же по возвращении юных чемпионок поздравили аким Уланского района Ренат Курмамбаев и заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Серик Кусумбаев. В торжественной обстановке волейболисткам вручили благодарственные письма, ценные подарки и памятные статуэтки.

Юные спортсменки выразили благодарность руководству района за постоянную поддержку и преподнесли Ренату Курмамбаеву памятный подарок – волейбольный мяч с автографами всех участниц.

– Мы смогли победить своих соперниц благодаря нашему единству, организованности, хорошей подготовке. Поэтому мы благодарны нашим тренерам, акиму района, руководству детско-юношеской спортивной школы за высокий профессионализм, за индивидуальный подход к каждому спортсмену, – отметила волейболистка Аяулым Муратова.

Обсуждая планы на будущее, девушки рассказали, что многие из них хотят связать свою дальнейшую жизнь со спортом.

– Большинство из нас сейчас пошли по спортивной специальности. Некоторые еще стоят на пороге принятия решения. Но я не постесняюсь и, наверное, скажу за всех, что мы будем дальше продолжать заниматься своим любимым делом, развиваться, оттачивать мастерство, и надеюсь, мы достигнем новых высот, – сказала волейболистка Софья Провоторова.

Говоря о ближайших перспективах, Серикбек Акатов отметил, что в планах – выступить в высшей волейбольной лиге Казахстана.

– Мы сейчас ведём разговоры со спонсорами. Впереди у нас много планов, и предстоит ещё больше работы над техникой, физикой, чтобы принять участие в высшей лиге Казахстана, – сказал тренер волейболисток.

Дарья Антон

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