Я верю в Казахстан!

Для Анастасии Павловны Светочевой 20 ноября стало дважды знаменательной датой. Ветеран отметила 100-летний юбилей. И в этот же день смогла принять участие в выборах Президента РК.

Голосование для Анастасии Павловны организовали прямо на дому. Ветеран сделала свой выбор и опустила бюллетень в урну.

– Я считаю, выборы – это важно для всех нас, – сказала Анастасия Павловна. – Мы все живём в этой стране. Это наш общий дом. И мы все за него отвечаем. Мы же прекрасно видим, что Казахстан многого добился и ещё добьется. Я верю, что всё будет ещё лучше. Верю в Казахстан!

Анастасия Светочева – кавалер ордена «Отечественной войны» I степени. В мае 1942 года была призвана в ряды Советской Армии Октябрьским военкоматом. Служила в 26-м отдельном Краснознамённом полку связи в Ленинграде. Принимала участие в боях за оборону и прорыв блокады Ленинграда. После войны вернулась в родной Восточный Казахстан.