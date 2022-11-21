Когда объявят итоги внеочередных выборов Президента РК
Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров сообщил, что окончательные итоги внеочередных президентских выборов будут установлены на заседании Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ранее в ЦИК озвучили предварительные итоги прошедших выборов Президента Республики Казахстан. Получили избирательные бюллетени свыше 8 млн человек, или 69,44%.
«В соответствии с Конституционным законом о выборах в Республике Казахстан территориальные избирательные комиссии в течение двух дней после подсчета голосов должны доставить оригиналы протоколов по каждому региону. Итоги внеочередных президентских выборов, состоявшихся 20 ноября текущего года, будут установлены на заседании Центральной избирательной комиссии, дата и время проведения которого будут сообщены дополнительно», — сообщил Нурлан Абдиров на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии.
Также он добавил, что все официально поступившие и поступающие в адрес Центральной избирательной комиссии, территориальных избирательных комиссий обращения будут рассмотрены в установленном законодательством порядке.