Выборы-2022

Когда объявят итоги внеочередных выборов Президента РК

21.11.2022
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Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров сообщил, что окончательные итоги внеочередных президентских выборов будут установлены на заседании Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в ЦИК озвучили предварительные итоги прошедших выборов Президента Республики Казахстан. Получили избирательные бюллетени свыше 8 млн человек, или 69,44%.

«В соответствии с Конституционным законом о выборах в Республике Казахстан территориальные избирательные комиссии в течение двух дней после подсчета голосов должны доставить оригиналы протоколов по каждому региону. Итоги внеочередных президентских выборов, состоявшихся 20 ноября текущего года, будут установлены на заседании Центральной избирательной комиссии, дата и время проведения которого будут сообщены дополнительно», — сообщил Нурлан Абдиров на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии.

Также он добавил, что все официально поступившие и поступающие в адрес Центральной избирательной комиссии, территориальных избирательных комиссий обращения будут рассмотрены в установленном законодательством порядке.

21.11.2022
975

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