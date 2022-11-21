Озвучены результаты exit poll института «Открытое общество»

Согласно данным exit poll института «Открытое общество» уверенную победу на выборах президента РК одержал Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

После закрытия избирательных участков в Казахстане стали известны результаты Exit-poll. Согласно этим данным, Касым-Жомарт Токаев набрал 82,45% голосов.

Остальные голоса избирателей распределились следующим образом:

Кандидат от общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников» Каракат Абден — 2,54%

Кандидат от партии ОСДП Нурлан Ауесбаев — 2,17%

Кандидат от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев — 3,33%

Кандидат от Республиканского объединения профсоюзов «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат» Мейрам Кажыкен — 2,35%

Кандидат от Республиканского общественного объединения «Қазақ аналары — дәстүрге жол» Салтанат Турсынбекова — 2,08%

Против всех проголосовали 5,2%.

Елисеева Екатерина