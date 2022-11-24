Объявлены официальные итоги

Президентом Республики Казахстан избран Касым-Жомарт Токаев.

Об этом официально сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров после сбора протоколов от избирательных комиссий всех областей, а также Астаны, Алматы, Шымкента.

– Предварительные итоги выборов, объявленные 21 ноября, подтверждены официальными протоколами. В соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в РК», кандидат, получивший более 50 процентов голосов, принявших участие в голосовании, считается Президентом Республики. Таким образом, на внеочередных выборах 20 ноября 2022 года Касым-Жомарт Токаев избран Президентом РК, – сказал Нурлан Абдиров.

Всего бюллетени получили 8 300 046 человек, или 69,44 процента от общего количества избирателей.

За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 456 393 казахстанца, или 81,31 процента.

Графу «против всех» отметили 460 484 избирателя, или 5,8 процента.

За Жигули Дайрабаева проголосовали 271 641 человек (3,42 процента); за Каракат Абден – 206 206 (2,6%); за Мейрама Кажыкена – 200 907 (2,53%); за Нурлана Ауесбаева – 176 116 (2,22%); за Салтанат Турсынбекову – 168 731 (2,12%).

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила считать Касым-Жомарта Кемелевича Токаева избранным Президентом Республики Казахстан. Он официально зарегистрирован в этом качестве.

ЦИК РК определила 26 ноября 2022 года днём принесения присяги Президента Республики Казахстан.

Между тем Премьер-министр РК Алихан Смаилов, открывая очередное заседание Правительства, отметил, что основная задача Кабинета министров на ближайшие семь лет – обеспечить качественную реализацию предвыборной программы избранного Главы государства. В основу этой программы заложены кардинальные изменения в экономике, социальной сфере и региональной политике.

Алихан Смаилов подчеркнул, что для достижения главной цели – построения Справедливого Казахстана – все государственные органы и ведомства должны сконцентрироваться на создании благополучных и безопасных условий жизни жителей республики.

– Усилия Правительства будут направлены на демонополизацию экономики, стимулирование предпринимательской деятельности и рост трудовых доходов граждан, модернизацию систем образования и здравоохранения, – отметил Премьерминистр.

Айгуль Биданова

Фото Тлеубека Шаяхмета