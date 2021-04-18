«Я люблю жизнь!»

Давней подписчице «Рудного Алтая» Мухзар Турсунхановой в этом году исполнится 80 лет, половину из них она проработала врачом на селе. Именно любовь к жизни, оптимизм и чувство юмора – залог активного долголетия, считает юбилярша.

Моя героиня с уникальным именем Мухзар Турсунханова (в девичестве Нурсеитова) родилась в селе Бегень Бескарагайского района в 1941 году, когда началась знаменитая битва за Москву. На фронте уже воевали три её старших брата и отец Турсунхан, который очень обрадовался, когда узнал, что у него родилась дочь, попросил назвать её в честь своего брата Мухаметжана.

– С сыном моего дяди Мухаметжана Толегеном, в будущем известным казахстанским композитором, мы были очень дружны в детстве, ведь меня практически воспитала эта семья, – вспоминает Муза апай. – Отец умер от полученных на войне ранений, и мама осталась одна. С тех пор не могу без слёз смотреть военные фильмы и читать книги о войне, хотя в целом очень люблю читать – и газеты, и прозу, и поэзию.

После окончания семилетки в родном посёлке, расположенном в сердце живописного соснового бора, старшие классы она оканчивала в селе Семёновка. В 1959 году поступила в Семипалатинский медицинский институт на общелечебный профиль и окончила вуз в 1965 году.

– Меня, как молодого специалиста, направили на три года в Тарбагатайский район набираться опыта, – говорит Муза апай. – Однако я на долгие полвека осталось в селе Акжар, потому что встретила там своего мужа Болата, который работал зоотехником. Родилось пятеро детей: Арман, Алтын, Бакытжан, Айдын и Адлет.

Супруга Музы апай не стало в 1992 году, но ей удалось справиться с этой невыносимой потерей благодаря своей большой и дружной семье, где к сегодняшнему дню уже появилось восемь внуков и два правнука!

Что касается работы, для ветерана медицины, проработавшего с 1965 по 2000 год в центральной районной больнице села Акжар, самое главное было честно и добросовестно исполнять свой профессиональный долг.

– Сначала я устроилась в больницу терапевтом, а спустя некоторое время прошла курсы повышения квалификации в Алма-Ате, после чего стала заведующей отделением терапии, – отметила Муза апай. – Позже возглавила поликлинику, в которой трудилась почти 40 лет!

За годы верной службы на благо здоровья нации наград было множество. Особенно запомнился 1976 год, когда она получила орден «Знак Почёта» и юбилейную медаль «100 лет со дня рождения В. И. Ленина». Но главной наградой для Музы апай являются благодарные отзывы её пациентов. Это, в первую очередь, ветераны Великой Отечественной войны, которых она на протяжении 15 лет лично курировала по своему району, объезжала все совхозы и ФАПы. На тот момент её база составляла более 500 человек!

С 2001 года Муза апай живёт в Усть-Каменогорске у детей. Жизнь в городе поначалу была непривычной, но на помощь пришло хобби. Она увлеклась выращиванием цветов и деревьев, которых за эти годы посадила несколько десятков.

– Выращиваю растения на радость людям, которые видят эти яркие клумбы и улыбаются, – говорит она. – Ещё люблю петь, готовить, общаться с людьми. Секрет долголетия заключается в том, чтобы любить жизнь. Я всегда стараюсь мечтать о хорошем, дышать свежим воздухом, не огорчаться. Поддержка близких также помогает мне оставаться энергичной в таком возрасте. По моим стопам пошли дочь Алтын – фармаколог, внучка Жамиля – стоматолог и сноха Динара – терапевт-педиатр.

Ева Ким

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