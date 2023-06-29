Взмах кисти, красок вдохновенье…

Житель района Алтай Шамиль Почтарёв нашёл себя в живописи и делится с другими своим уникальным миром и видением окружающего.

«Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя. Ибо мир подобен зеркалу, в котором каждый видит собственное отражение». Эта фраза известного прозаика и поэта Пауло Коэльо точно характеризует героя нашего повествования. Художник обладает уникальной способностью видеть прекрасное в обычном, удивительное в простом.

Как правило, после выхода на заслуженный отдых у человека появляется больше свободного времени, и он может посвятить его тому занятию, которое откладывал в долгий ящик. Шамиль Почтарёв решил попробовать себя в живописи и рисунке. В результате это стало не просто его хобби, а возможностью ещё раз напомнить землякам, в каком живописном крае мы живём.

– Красота – в глазах смотрящего, – подчеркнул Шамиль Почтарёв. – Когда дети были ещё маленькими, и мы выезжали за город, часто им говорил: «Смотрите, как красиво вокруг!» Замечать прекрасное – этому нужно учить.

Отметим, что восточноказахстанцам уже выпадала возможность познакомиться с его творчеством. В 2021 году художник участвовал в областном фестивале искусств «Дала Дидары», который проходил в Восточно-Казахстанском музее искусств. На страницах газеты «Рудный Алтай» мы не раз рассказывали читателям о талантливых участниках фестиваля и их работах.

С двенадцатого июня этого года в родном районе открылась персональная выставка Шамиля Почтарёва с необычным названием «Размывая границы», на которой он представил свои полотна. К слову, художник пишет пейзажи окрестностей города Алтая в традиционной технике холст, акрил. Любимые темы живописца – весна и осень, время возрождения, пробуждения жизни и золотая пора угасания.

– Люблю использовать яркие цвета, которые сразу притягивают внимание, – сказал художник. – Каждую работу подписываю, чтобы после меня осталась память.

Несмотря на то, что Шамиль Почтарёв никогда специально не учился живописи, он, как настоящий художник, не копирует действительность, а воспроизводит её, руководствуясь своими ощущениями, создавая при этом живописное мерцание красок. Все, кто уже успел познакомиться с его творчеством, отмечают, что работы производят незабываемое впечатление. Каждое полотно пронизано солнечным светом, отличается мастерством передачи цветовых сочетаний.

– Живописная хватка у него поразительна, – поделились сотрудники зала краеведения района Алтай. – Шамиля Почтарёва отличает особое восприятие реальности, умение черпать вдохновение в окружающем мире, переводя вспышки мыслей и оттенки чувств в произведения искусства. Глядя на его работы, ощущаешь величие природы, выраженное самой малой травинкой, живущей по вечным законам Вселенной.

Добавим, что познакомиться с творчеством земляка могут все желающие. Персональная выставка «Размывая границы» будет открыта до двенадцатого августа.

Татьяна Кравченко

Район Алтай

Фото предоставлено залом краеведения района Алтай