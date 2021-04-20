Взлётная полоса

После завершения ремонтных работ в аэропорту села Урджар взлётно-посадочная полоса должна стать значительно длиннее, шире, удобнее. Дополнительно планируется построить два перрона, предназначенных для воздушных судов.

По официальной информации областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, всего на реконструкцию Урджарского аэропорта преду-смотрено 4,7 млрд тенге. В соответствии с планами модернизации важного объекта, взлётно-посадочная полоса увеличится в длину до 2100 метров, а в ширину – до 35 метров.

Будут также построены специальные перроны, способные вмещать сразу два воздушных лайнера. Кроме того, планируется обновить полосы и дорожки для разворота самолётов.

Обновление воздушной гавани в Урджарском районе в перспективе должно позитивно повлиять на развитие туризма в Восточном Казахстане. Поскольку побережье озера Алаколь с его целебными водами привлекает массу туристов из самых разных регионов Казахстана.

Меир Токобаев

Фото из открытых источников

Урджарский район