Высокие рейтинги

Курчумский районный отдел образования сохраняет лидерство среди аналогичных учреждений области.

В 2017 году он занял первое место по итогам рейтинговых показателей. В 2018 стал вторым. В 2019 вновь занял первую строчку. Итоги 2021 года ещё предстоит подвести. Кроме того, ресурсный центр района становился лучшим в области. В течение семи лет сохраняла лидерство команда – участница предметных олимпиад.

На сегодняшний день учреждение координирует работу более сорока образовательных организаций. В последних трудятся 812 педагогов. Ученический контингент насчитывает без малого четыре тысячи детей. Действующие школы в полной мере оснащены необходимой оргтехникой, оборудованием. В наступающем 2022 году ожидается строительство двух новых школ в сёлах Урунхайка и Жолнускау.

Бек Нигметов

Курчумский район