Высокие показатели

Объёмы промышленного производства Восточно-Казахстанской области в 2020 году выросли и составили порядка 10 процентов от общереспубликанского показателя.

По данным Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по Восточно-Казахстанской области, результатом промышленного производства в 2020 году стал рост физического объёма промышленной продукции по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Так, промышленными предприятиями и производствами региона выпущено продукции (товаров, услуг) на 2 539,1 млрд тенге, что составило 9,5 процента в республиканском объёме производства. Показатель индекса промышленного производства оценивался в 101,5 процента к уровню 2019 года.

В структуре промышленного производства области наибольший удельный вес или 71,8 процента принадлежит обрабатывающей промышленности. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров занимает 23,5 процента, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 4,1 процента. Водоснабжение – сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,6 процента.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в январе – декабре 2020 года произведено продукции на 596,8 млрд тенге, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 3,2 процента. Увеличены объёмы добычи угля, металлических руд, прочих полезных ископаемых. Возросли объёмы услуг в горнодобывающей промышленности почти на 10 процентов.

В обрабатывающей промышленности в прошлом году произведено продукции на 1 822,9 млрд тенге. Индекс промышленного производства в отчётном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил более ста процентов. Увеличение отмечено в машиностроении, производстве прочей неметаллической минеральной продукции, металлургическом производстве.

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом произведено продукции (товаров, услуг) на 105,2 млрд тенге. Индекс промышленного производства составил почти сто процентов. Вместе с тем снижение отмечено в производстве, передаче и распределении электроэнергии.

В водоснабжении – сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений произведено продукции на 14,1 млрд тенге. Это ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 6,2 процента. Снижены объёмы в сборе, обработке и распределении воды на 2,1 процента, сборе и обработке сточных вод – на 2,3 процента, в сборе, обработке и удалении отходов – утилизации (восстановлении) материалов – на 17,3 процента.

Согласно пресс-релизу ведомства, среди регионов области наибольший удельный вес по объёму продукции традиционно занимает промышленность областного центра. Далее в списке Жарминский район, емей, Аягозский район, Риддер, Шемонаихинский и Бородулихинский районы.

Ерик Абитов

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