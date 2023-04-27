Край медовый и не только

По итогам прошлого года Восточный Казахстан занял первое место в республике по объёмам производства мёда, пятое – мяса и молока, девятое – шерсти.

По данным Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО, в 2022 году всеми категориями хозяйств области произведено 98,1 тыс. тонн мяса (в убойном весе), или 115,5% к уровню 2021 года. Кроме того, 497,9 тыс. тонн молока всех видов, а также 84,3 млн штук яиц, 1,8 тыс. тонн меда и 1,4 тыс. тонн шерсти.

Рост производства мяса сопровождался увеличением объёмов реализации мяса птицы на 35%, конины – на 5%, баранины – на 4,6%, говядины – на 4%, свинины – на 2,6%. Увеличение производства молока обеспечено приростом стада коров.

По предварительным расчётным данным в 2022 году сельхозпроизводители области произвели продукции животноводства на сумму 249,5 млрд тенге, или 6,9% республиканских объёмов. По объёмам производства мёда область заняла первое место в республике, мяса и молока – пятое, шерсти – девятое.

По предварительным данным общий прирост объёмов производства продукции животноводства обеспечило увеличение на 25,1% производства в сельхозпредприятиях, на 4,3% – в крестьянских хозяйствах и 3,3% – в хозяйствах населения. Вместе с тем, значимая доля (61%) валовой продукции животноводства принадлежала хозяйствам населения, удельный вес крестьянских хозяйств составил 20,8%, сельхозпредприятий – 18,2%.

Основными производителями мяса в живом весе (около 83% объёмов продукции) стали хозяйства пяти регионов области: Уланского (63,9 тыс. тонн), Курчумского (18,9 тыс. тонн), Зайсанского (17,2 тыс. тонн), Тарбагатайского (13,3 тыс. тонн), Катон-Карагайского (13,2 тыс. тонн).

Более половины объёмов молока произведено хозяйствами Курчумского (89,9 тыс. тонн), Уланского (79,8 тыс. тонн), Тарбагатайского (60,1 тыс. тонн), Глубоковского (55,5 тыс. тонн), Катон-Карагайского (53,5 тыс. тонн) районов.

В хозяйствах пяти районов произвели 72,4% яиц: Глубоковского (18 млн штук), Алтай (17,1 млн штук), Шемонаихинского (9,5 млн штук), Катон-Карагайского (8,7 млн штук), Зайсанского (7,4 млн штук).

Производство мёда в регионе в основном сосредоточено в хозяйствах района Алтай (401,7 тонны), Катон-Карагайского (378,1 тонны), Глубоковского (360,7 тонны), Шемонаихинского (347,4 тонны) районов и Усть-Каменогорска (197,8 тонны). Им принадлежало более 90% объёмов этой продукции области.

Найля Байрам