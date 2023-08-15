Картина маслом

Восточный Казахстан удерживает пальму первенства по производству растительного масла среди регионов страны.

По информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, в региональном разрезе наибольшие объёмы производства растительного масла в первом полугодии текущего года пришлись именно на Восточно-Казахстанскую область – 26,6 тыс. тонн рафинированного и 73,7 тыс. тонн нерафинированного масла.

На второй и третьей позициях расположились область Абай и Алматы (нерафинированное) и Алматы и Шымкент (рафинированное масло).

Сообщается, что за январь–май текущего года в Казахстане в целом произвели 280,8 тыс. тонн рафинированного и нерафинированного растительного масла. Это на 15,5% больше, чем годом ранее.

Хорошая новость заключается ещё и в том, что, по сведениям специалистов ведомства, за год цены на масло в большинстве регионов практически не изменились.

Тем не менее, по данным Бюро национальной статистики, наибольший годовой рост на подсолнечное масло зафиксировали в Астане (на 12,1% за год), наименьший — в Кызылординской области (на 0,6%). Самое заметное удешевление этого продукта было отмечено в Алматы (на 9,6%).

Цены на оливковое масло сильнее всего выросли в Мангистауской области (сразу на 46,6% за год), меньше всего — в Улытауской области (на 0,9%).

– Я много использую растительного масла, люблю печь. А летом оно ещё необходимо и при консервации салатов и овощей на зиму, – отмечает жительница областного центра Мария Лапина. – Поэтому, хорошо, что в наших магазинах цена на растительное масло существенно не повысилась.

Насима Халелова