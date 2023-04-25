Я поведу тебя в музей

В прошлом году среди учреждений культуры восточноказахстанцы чаще всего посещали библиотеки, кинотеатры и музеи.

Этот факт подтверждают данные Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО. Так, на долю библиотек и кинотеатров пришлось 3 216,8 тысячи и 928 тысяч посещений, соответственно, в музеях побывало 564,8 тысячи посетителей. Парки развлечений и отдыха приняли 228,9 тысячи восточноказахстанцев.

При этом культурно-досуговые организации провели в прошлом году наибольшее количество мероприятий – 12,4 тысячи, в местных театрах состоялось 631 мероприятие, в парках развлечений и отдыха – 39 и в концертных организациях 129 мероприятий.

Как отмечают специалисты, чаще всего восточноказахстанцы бывают в библиотеках Усть-Каменогорска (1708 тыс. посещений), Риддера (284 тыс. посещений), района Алтай (270 тыс. посещений) и Глубоковского района (253,9 тыс. посещений). Музеи тоже популярны. Наиболее часто жители региона бывают в музеях Усть-Каменогорска (524,7 тыс. посещений) и Катон-Карагайского района (13,5 тыс. посещений).

Насима Халелова