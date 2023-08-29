Остались в плюсе?

По итогам первого полугодия численность населения Восточного Казахстана составила 729,4 тысячи человек. Из них 484 тысячи человек (66,4%) – это горожане и 245,4 тысячи человек (33,6%) – сельчане.

По данным Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по ВКО, естественный прирост за этот период составил 395 человек (в 2022 году – 270).

Хотя количество новорождённых на 1 июля 2023 года оказалось чуть меньше (4398), чем за этот же период прошлого года (4608). Количество ушедших в мир иной за первое полугодие 2023 года по сравнению с указанным периодом 2022 года тоже сократилось – 4003 и 4338 человек, соответственно.

Порадовало меньшее количество разводов. Так, за шесть месяцев текущего года их было 507, а в 2022 – 547. А вот скрепить свои отношения браком пожелали в первом полугодии 2023 года 1942 пары (1966 за тот же период 2022 года).

По данным статистики, в результате миграционного обмена за январь–июнь 2023 года из области выбыло 4339 человек, прибыло – 3056 человек. Как поясняют специалисты, отток в наибольшей степени обусловлен выбытием в другие области республики (3799 человек, или 87,6% общего объёма).

Кроме того, 6306 жителей области сменили место проживания на территории Восточного Казахстана.

Насима Халелова