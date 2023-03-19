В Центре матери и ребенка Восточно-Казахстанской области с раннего утра своим гражданским правом воспользовались уже более 50 молодых мам и беременных женщин. Всего на закрытом участке для голосования под номером 60 на данный момент зарегистрировано порядка 200 избирателей.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Возможность сделать свой выбор имеют все категории граждан. Так, для молодых и будущих мам, которые в этот день оказались в родильном доме, с утра работает избирательный участок прямо в медицинском учреждении.

– Я мама четверых детей. Сегодня мы с моим новорожденным малышом сделали свой выбор. Это выбор в пользу будущего моих детей и моей страны! Я считаю, что каждый гражданин в этот день должен проголосовать, – поделилась Эльвира Раянова.

Накануне дня выборов в регионе появились на свет 4 мальчика и 10 девочек.