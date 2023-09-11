В ВКО стартовали Республиканские командно-штабные учения «Жер-2023» Выборы акимов районов Алтай и Глубоковского пройдут 5 ноября
В Восточно-Казахстанском областном акимате прошла внеочередная шестая сессия маслихата. Депутаты выбрали пилотные районы для проведения выборов акимов.
Народные избранники посчитали нецелесообразным проводить выборы в городе Риддере, поскольку акима здесь назначили только летом.
Похожая ситуация в Курчумском, Зайсанском и Уланском районах.
Повременить с выборами акимов решили и во вновь образованных районах.
Таким образом, пилотные выборы решено провести в районах Алтай и Глубоковском.
— О дате выборов должно быть известно за 50 дней до их проведения. Так, дата выборов падает на 5 ноября 2023 года, — сказал Денис Рыпаков, председатель областного маслихата.
Отметим, согласно законодательству, в перечень пилотных городов областного значения и районов до 1 января 2025 года не включаются административные центры.