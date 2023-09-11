Выборы

В ВКО стартовали Республиканские командно-штабные учения «Жер-2023» Выборы акимов районов Алтай и Глубоковского пройдут 5 ноября

11.09.2023
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В Восточно-Казахстанском областном акимате прошла внеочередная шестая сессия маслихата. Депутаты выбрали пилотные районы для проведения выборов акимов.

Народные избранники посчитали нецелесообразным проводить выборы в городе Риддере, поскольку акима здесь назначили только летом.

Похожая ситуация в Курчумском, Зайсанском и Уланском районах.

Повременить с выборами акимов решили и во вновь образованных районах.

Таким образом, пилотные выборы решено провести в районах Алтай и Глубоковском.

— О дате выборов должно быть известно за 50 дней до их проведения. Так, дата выборов падает на 5 ноября 2023 года,  — сказал Денис Рыпаков, председатель областного маслихата.

Отметим, согласно законодательству, в перечень пилотных городов областного значения и районов до 1 января 2025 года не включаются административные центры.

11.09.2023
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